El socialista Paniagua reactiva su propuesta de gran coalición

El veterano socialista Javier Paniagua, diputado durante 13 años y excatedrático de la UNED, lleva sugiriendo desde la crisis de 2008 la idea de una alianza entre PP y PSOE que supere las diferencias políticas como solución de Gobierno, una propuesta reactivada tras los resultados de este domingo en las urnas.

«Ambos tienen más de 15 millones de votos, ¿por qué no luchar por una gran coalición?», asegura Paniagua. «Si se leen los programas de PP y PSOE, las diferencias son de un 25%, sobre todo en fiscalidad, pero no radicales, mientras que coinciden en el 75%», apunta. La coalición «la debería presidir Feijóo, por tener más votos», y «tendría que haber el mismo número de ministros de un partido y otro», con la sugerencia de «un vicepresidente del PSOE», aunque su promotor considera que, de no salir adelante, el PP «debería abstenerse para que el PSOE no dependa de los nacionalistas».

Su planteamiento es que desde las dos formaciones «se reúnan, como hicieron en Alemania, para plasmar en un documento soluciones a desarrollar en 1 o 2 legislaturas». El documento germano, que «abarcó 355 páginas», fue confeccionado por «economistas, abogados del Estado, técnicos comerciales, magistrados, sociólogos y políticos».

«En política, si hay voluntad todo es posible, como se ha demostrado a lo largo de los sistemas liberales, democráticos y parlamentarios desde el siglo XIX», insiste Paniagua, que pone el ejemplo de Finlandia, Suecia, Holanda, Italia, Dinamarca, Francia, Noruega y Austria.

Le acompañan en la iniciativa José Luis Chorro, profesor de Geografía e Historia, y Daniel Matoses, antiguo presidente de la Unión Autonómica de Valencia. Y disponen de una web –lagrancoalicion.org– para dar soporte a un proyecto que cuenta con una recogida de firmas para avalar la petición en change.org.