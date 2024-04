Elecciones País Vasco: Qué son y en qué se diferencian el voto nulo, el voto en blanco y la abstención

Se acerca el día de las elecciones autonómicas en el País Vasco, cuando más de 1,7 millones de personas están llamadas a presentarse a las urnas y decidir quién será el próximo Lehendakari, así como a los miembros del Parlamento Vasco que actuarán como sus representantes durante los próximos años. Entre las opciones disponibles, puede que haya quienes no se sientan reflejados por ninguna de las propuestas presentadas. En esta situación, los electores tienen tres opciones a su disposición: el voto nulo, el voto en blanco y la abstención.

Este escenario plantea, sin embargo, un interrogante. Porque no todas las opciones son iguales. En función de cómo decidamos participar (o no participar) habrá unos beneficiados u otros en el recuento de votos. Si quieres tomar una decisión consciente e informada para ejercer tu derecho al voto de la manera que más te represente este domingo, 21 de abril, aquí te explicamos qué significan realmente estas tres opciones y cómo pueden influir en el resultado final de las elecciones:

El voto en blanco

Este tipo de voto se realiza cuando un elector introduce un sobre vacío, sin ninguna papeleta, en la urna. Según la ley electoral española, este voto es considerado válido y se suma a la lista de votos emitidos, que determina el porcentaje mínimo necesario para que un partido obtenga representación. Así, aunque el voto en blanco no tiene un efecto directo sobre qué partido gana las elecciones, estos votos se distribuirán entre todas las candidaturas.

Una mujer mete su voto en la urna en Guatemala larazon

Esto es importante debido al método d'Hont, el sistema utilizado en España, que asigna los escaños de manera proporcional al número de votos recibidos. Por lo tanto, en ciertos escenarios, el voto en blanco puede beneficiar a los partidos con un mayor número de votos. Aquellos que optan por el voto en blanco suelen aprovechar la situación para expresar su desacuerdo o indiferencia respecto a las políticas y planes de gobierno propuestos por los partidos en liza.

El voto nulo

Los votos nulos suelen producirse cuando se seleccionan más de dos opciones en la papeleta, se alteran los nombres o se escriben mensajes, lo cual invalida inmediatamente el voto. Aunque a veces este voto puede darse de manera involuntaria por un error, es frecuente que se utilice como una forma de protesta o para manifestar oposición a las opciones presentadas. Y lo más importante: el voto nulo, a diferencia del voto en blanco, no se contabiliza como un voto válido por lo que no beneficiará directamente a ninguno de los partidos.

La abstención

La abstención se produce cuando un elector, por cualquier motivo, opta por no ejercer su derecho al voto. Este acto de abstención no se considera un voto válido y, por ende, no tiene ninguna influencia directa en el resultado final de las elecciones. Esta decisión de abstenerse de votar puede estar motivada por simple desinterés e indiferencia hacia la política en general o hacia los candidatos en particular. Aunque, en otros casos, la abstención puede ser una forma de protesta silenciosa contra el sistema político o los partidos políticos en liza.