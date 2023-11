Brite, el Bizum para profesionales que llega de Suecia

Brite es una solución de pagos online que permite que cualquier comerciante que tenga una página web pueda integrar este sistema de pagos en su web. El pago se efectúa a través del banco del usuario. “El dinero fluye básicamente entre dos cuentas bancarias, pero permite que ese flujo sea instantáneo para el comerciante”, explica su fundadora a La Razón, Lena Hackelöer.

Esta emprendedora reconoce que su operativa suena muy similar a Bizum, pero que ellos no van al consumidor final. “Permitimos pagos instantáneos de forma rápida, pero no somos una app. Solo se necesita una cuenta bancaria. No necesitas registrare ni descargarte nada, ni una contraseña”.

El usuario, cuando puede utilizar este sistema, a la hora de hacer un pago online verá una serie de bancos con los que pagar. Cuando decida con cuál quiere hacerlo deberá autentificar y verificar el pago. En realidad, el sistema está más pensado para permitir cobros por adelantado para, por ejemplo, freelances y autónomos.

Con este sistema, Brite cobra una comisión al comerciante “que es siempre más pequeña que la que aplican los bancos tradicionales”, según Lena Hackelöer, que asegura que también es menor que cuando se emplean tarjetas de crédito. “Sigue habiendo muchos pagos que son gestionados por tarjetas de débito y son relativamente costosos, no solo por las comisiones, sino por los riesgos de fraude”, asegura esta emprendedora.

Brite asegura que puede reducir estos costes dado que autentica cada transacción a través de la app bancaria. “Es mucho más difícil defraudar, así que somos una poción mucho más económica”, defiende

Aunque aún no está en España (de momento se centran en mercados “más grandes” aunque la compañía espera antes de un año hacer este lanzamiento), Brite asegura que ha construido una red propia que permite operar en 25 mercados y que pueden dar cobertura a toda Europa. Su principal competidor sería Trust Me, y otra serie de empresas más locales en el norte de Europa.

Para operar, además de recibir el visto bueno de las autoridades, Brite debe cumplir la legislación PS2. Gracias a eso, pueden conectarse a todos los bancos (unos 3800 en toda Europa).

Por qué Málaga

Aunque la compañía acaba de recabar un nuevo fondo de inversión y está centrada en ganar la aprobación de nuevos mercados, decidió abrir una oficina de desarrollo de producto en Málaga. “Es fantástica, es un gran sitio para el talento, especialmente técnico y de marketing”, asegura la fundadora de esta startup. “Somos muy afortunados” añade.

Aunque reconoce que Málaga es ya tan cara para vivir como Madrid o Barcelona, asegura que los profesionales “son muy leales a Málaga, hay un gran ambiente internacional”. “No es tan barato como subcontratar en otros países fuera de la Unión Europea, pero nos preocupamos más por la calidad del talento que por ahorrarnos dinero”, asegura Lena Hackelöer.

Esta emprendedora fue reclutada por el CEO y fundador de Klarna, una de las principales startups suecas. "Trabajé para él durante siete años”, en los que la empresa llegó a tener mil empleados. “Fue una experiencia fantástica”, reconoce, al tiempo que señala que, en una compañía así, “es más difícil ver tu contribución individual”, por lo que decidió abandonar la compañía para tener una breve experiencia por otra empresa más pequeña que no tuvo un desarrollo tan rápido. “Así que tenía muchas ganas de volver a entrar en negocios más jóvenes y de más rápido movimiento”, explica. Fue así cuando arrancó su propia empresa.

Es una de las pocas mujeres en emprender una startup en el sector financiero. Cuando le preguntamos si se considera un modelo a seguir o si está cansada de que los periodistas siempre le pregunten como mujer líder en este mercado, Hackelöer reconoce que “es muy difícil alcanzar la paridad de género porque gran parte del talento técnico es masculino”. Por eso, asegura ser muy feliz “si puedo hacer algo para ayudar a cambiar esto”.

Además, explica que se siente “muy afortunada de tener muchas ejecutivas de alto nivel en la empresa”. “Son casi el 50% y creo que eso es importante”, añade.