«Las ciudades tienen que transformarse, tener un enfoque más humano», Irene Recio, Global Head of PR en Cabify

¿Cómo definiría Cabify?

Cabify es una empresa tecnológica fundada en 2011 en España que quiere buscar un impacto en la mejora de la movilidad. Muy poquito tiempo después nos trasladamos a América Latina.

La apuesta por emisiones cero, ¿ha venido después? ¿fue algo lógico? ¿una imposición?

Formó parte de la pregunta inicial, es una consecuencia lógica. La transición hacia una movilidad cero va a llevar un tiempo. Tiene que cambiar muchísimo la tecnología y el urbanismo de las ciudades. Mientras, podemos compartir coche de forma interesante y atractiva. En España, entorno al 70% de nuestros coches son eco o cero. Nuestro reto es descarbonizar al 100% nuestra operación para 2025 en España y 2030 en América Latina.

A la hora de compartir coches hay otros modelos que no incluyen conductor…

Ahí está la clave: una única solución no va a conseguir que la movilidad se transforme. En España contamos con diferentes opciones dentro de nuestra plataforma: puedes contratar una moto eléctrica o un coche compartido sin conductor (car sharing) a través de Wible.

¿Está previsto incluir otras opciones, bien de car sharing o bicicletas y patinetes?

Siempre estamos explorando opciones y cuáles podrían ser interesantes para nuestros usuarios.

¿Qué porcentaje del negocio proviene de España?

España es nuestro mercado principal pero América Latina ha ido creciendo mucho en estos diez años.

¿Por qué no se ha internacionalizado al resto de Europa?

Queremos desarrollar la empresa con un crecimiento sostenible y con vocación de tener un impacto real en los mercados donde operamos. La visión de compañía es ser un agente de cambio, de transformación y de mejora.

Se preparan nuevas regulaciones en VTC. ¿Llegará un momento en que ya no haya diferencias entre un VTC y un taxi?

Como aplicación que reúne ambas opciones y otras más, estamos siempre pensando y analizando cuáles son las tendencias y necesidades tanto del consumidor como de las ciudades. Hay que poner en la misma mesa ambas visiones.

Hay una corriente que intenta hacer peatonal el centro de las ciudades y restringir el acceso de los coches. ¿Cómo ve Cabify esta tendencia?

Compartimos la visión de que las ciudades tienen que transformarse, tener un enfoque mucho más humano. Un punto fundamental es la accesibilidad, no solo relacionada con la discapacidad: tiene que ir más allá, ser universal.

¿Los coches también son accesibles para todo tipo de personas?

Contamos con taxis adaptados, pero definitivamente es un punto que como industria también se tiene que potenciar.

Automóviles y tecnología son dos sectores tremendamente masculinos. ¿Cómo trabaja una mujer en un sector que combina esas dos industrias?

Tenemos más de 1000 empleados y un 45% son mujeres. Pero los equipos más puramente tecnológicos no están en ese porcentaje, porque son sectores que desde el propio nivel educativo no tienen una participación igualitaria, pero la foto poco a poco va cambiando. Desarrollamos el Women Tech Dating con el objetivo de conectar a cientos de mujeres que encuentran en la tecnología una pasión y una oportunidad para desarrollar sus carreras profesionales. El año pasado fue todo un éxito y este año hemos vuelto a organizar diferentes iniciativas para seguir presentando referentes femeninos a la comunidad global. Los líderes tienen ese reto de inspirar completamente a sus equipos, de potenciarlos, de desarrollarlos, cómo las empresas ahora también están fomentando el trabajo multidisciplinar. Cabify es una empresa en la que se fomenta muchísimo la curiosidad, un atributo que no depende de género.

¿Se ha medido cuál es el impacto de la diversidad?

Estamos trabajando para aumentar la diversidad. Tenemos una estrategia de negocio sostenible y la accesibilidad y la diversidad está dentro de estos ejes estratégicos.

Cabify fue uno de los primeros unicornios. ¿Pesa esa mochila?

El ecosistema digital en España ha tenido una evolución que para nosotros es super positiva. No podemos valorar esa mochila como algo que pesa. Tener referentes en el mundo de la tecnología es fundamental. Las empresas unicornio como Cabify son incubadoras de más emprendimiento. Es una trayectoria o una mochila que nos tiene que dar fuerzas como para seguir potenciando la innovación en España. De 80 exempleados que han pasado por Cabify han surgido 90 proyectos de emprendimiento.

¿Cuándo va a salir a bolsa?

Se trata de una opción más, como muchas otras posibles a futuro para reforzar el proyecto empresarial.