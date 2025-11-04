Probamos las gafas Ray-Ban Meta (Gen 2)

Tras una primera versión con gafas de sol, Meta (la compañía propietaria de Facebook o Instagram) sigue con su acuerdo con Ray-Ban y ha desarrollado la segunda generación de sus gafas inteligentes.

Siguiendo el diseño clásico de Ray-Ban, estas Gen 2 tienen inteligencia artificial (lo que permite, entre otras cosas, que pueda realizar traducciones de texto y voz en tiempo real), así como una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles capaz de grabar video en calidad 3K a 30 fps, con opciones de grabación en cámara lenta y rápida, además de tomar fotos de alta calidad. Cuentan con un sistema de audio mejorado, con dos microaltavoces y cinco micrófonos para captar sonido envolvente y reducir el ruido exterior, facilitando llamadas y grabaciones.

El equipo de Deusens (una empresa española especializada en el desarrollo de contenidos y aplicaciones para realidades aumentadas, virtuales y mixtas) viajó a Estados Unidos para adquirir una de estas gafas y, a su vuelta, dejar que la redacción de La Razón pudiera tocarlas y probarlas.

Las gafas Ray-Ban Meta (Gen 2) permiten la interacción con el asistente conversacional "Meta AI". Así, mediante comandos de voz activados con "Hey Meta", se pueden realizar llamadas, mensajes, búsqueda de información y traducción en seis idiomas sin necesidad de conexión WiFi, todo de forma manos libres. Su batería tiene una autonomía de hasta 8 horas con una sola carga, extendible a 48 horas gracias al estuche con carga rápida que puede llegar al 50% en 20 minutos. Son compatibles con iOS 15.2 y Android 10 o superior, y su almacenamiento interno de 32 GB puede guardar más de 500 fotos o 100 vídeos cortos.

Frente a las Apple Vision Pro (que también probamos en La Razón), estas gafas resultan mucho más ligeras, aunque no ofrecen las imágenes tan inmersivas como las de Apple. Las Ray-Ban Meta (Gen 2) recuerdan mucho más a las Google Glass.