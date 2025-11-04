Tecnología
Probamos las gafas Ray-Ban Meta (Gen 2)
Aún no disponibles en España, este nuevo modelo incluye nuevas prestaciones sobre el modelo previo, como una pantalla invisible en la lente derecha, como las antigus Google Glass.
Tras una primera versión con gafas de sol, Meta (la compañía propietaria de Facebook o Instagram) sigue con su acuerdo con Ray-Ban y ha desarrollado la segunda generación de sus gafas inteligentes.
Siguiendo el diseño clásico de Ray-Ban, estas Gen 2 tienen inteligencia artificial (lo que permite, entre otras cosas, que pueda realizar traducciones de texto y voz en tiempo real), así como una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles capaz de grabar video en calidad 3K a 30 fps, con opciones de grabación en cámara lenta y rápida, además de tomar fotos de alta calidad. Cuentan con un sistema de audio mejorado, con dos microaltavoces y cinco micrófonos para captar sonido envolvente y reducir el ruido exterior, facilitando llamadas y grabaciones.
El equipo de Deusens (una empresa española especializada en el desarrollo de contenidos y aplicaciones para realidades aumentadas, virtuales y mixtas) viajó a Estados Unidos para adquirir una de estas gafas y, a su vuelta, dejar que la redacción de La Razón pudiera tocarlas y probarlas.
Las gafas Ray-Ban Meta (Gen 2) permiten la interacción con el asistente conversacional "Meta AI". Así, mediante comandos de voz activados con "Hey Meta", se pueden realizar llamadas, mensajes, búsqueda de información y traducción en seis idiomas sin necesidad de conexión WiFi, todo de forma manos libres. Su batería tiene una autonomía de hasta 8 horas con una sola carga, extendible a 48 horas gracias al estuche con carga rápida que puede llegar al 50% en 20 minutos. Son compatibles con iOS 15.2 y Android 10 o superior, y su almacenamiento interno de 32 GB puede guardar más de 500 fotos o 100 vídeos cortos.
Frente a las Apple Vision Pro (que también probamos en La Razón), estas gafas resultan mucho más ligeras, aunque no ofrecen las imágenes tan inmersivas como las de Apple. Las Ray-Ban Meta (Gen 2) recuerdan mucho más a las Google Glass.
