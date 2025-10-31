SPC Zeus 2 Pro: el móvil mejor pensado para el público senior

Existen en España más de dos millones de personas mayores que viven solas. Dentro del contexto de envejecimiento activo, la teleasistencia es una herramienta que promueve la autonomía en personas mayores, aunque con ciertas limitaciones. El hecho de poder contar con un teléfono inteligente como el SPC Zeus 2 Pro, no solo permite avisar a familiares ante una emergencia, sino que además, ofrece seguimiento por ubicación para saber dónde se encuentra, realizar videollamadas, o asistirle en remoto ante cualquier incidencia que tenga con su manejo. Está considerado el móvil con el que combatir el edadismo y facilitar el uso de la tecnología por parte de las personas mayores.

Físicamente, el Zeus 2 Pro se ha concebido para ser compacto y manejable y poderlo llevar a todas partes. Cuenta con una brillante pantalla de 6,1 pulgadas, lo suficientemente grande como para ver las letras y la numeración a gran tamaño, y no como sucede con los móviles tradicionales tipo concha. Dos botones físicos ubicados en la parte inferior permiten descolgar o colgar la llamada. El Modo Fácil de Android muestra iconos extra grandes con colores llamativos para que el manejo resulte intuitivo. Ya en lateral del móvil, dispone de un botón rojo SOS que en caso de ser pulsado por emergencia, conecta con cinco teléfonos de familiares que hayan sido previamente asignados.

SPC ZEUS 2 PRO: el primer smartphone SPC con gestión remota SPC SPC

Para cargar la batería del Zeus 2 Pro, el móvil incluye de serie una práctica base de carga que pone las cosas fáciles, como si se tratara de un teléfono fijo tradicional. Es el primer teléfono de la marca española que soporta el servicio SPC Care, garantizando la gestión remota del dispositivo, realizar ajustes para asistir al familiar, conocer su ubicación, o recibir notificaciones y avisos de batería baja. En esencia, se trata de una solución perfecta para poder ayudar a los mayores con la tecnología sin quitarles autonomía, para estar todos más protegidos y seguros.

