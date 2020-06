El PP solo pactará unos Presupuestos si Sánchez rompe con Podemos

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha descartado que su partido pueda apoyar unos presupuestos estatales si el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no abandona sus “derivas radicales” a nivel político, territorial y económico y rompe con Podemos y los independentistas.

Esa una de las condiciones que ponen los populares mientras el Gobierno mantiene su ofensiva para tratar de atraer al principal partido de la oposición a un frente de unidad para la reconstrucción

En una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Álvarez de Toledo ha apuntado que Sánchez tendría que abandonar los “elementos incompatibles con la sensatez”, como los “ensayos populistas” de nacionalización de empresas o la derogación de la reforma laboral del PP. Sin embargo, todo ello lo ven como una “gigantesca hipótesis” de la que no hay indicios, por lo que ha considerado que ni siquiera se puede empezar a hablar de que el PP apoye los presupuestos en la situación actual. “Mi ingenuidad tiene un límite, no hay ni un indicio de que el PSOE pueda romper sus alianzas con el separatismo radical y el partido que considera la Constitución un candado”, ha afirmado, antes de instar a preguntar al PSOE y no al PP sobre este asunto.

Álvarez de Toledo considera que la cuestión es si el PSOE está dispuesto a “volver a la senda del consenso constitucional” y abandonar su “deriva radical y ultra”.

Ha considerado que Sánchez ya ha elegido a sus socios y ahora pretende “cuadrar un Frankenstein que es muy difícil de cuadrar” e incluso de gestionar, en referencia a su Gobierno de coalición con Unidas Podemos, para llegar a un acuerdo de aprobación de los presupuestos, informa Efe.

Si Sánchez no vuelve a la “moderación”, los populares se cierran y critican que se les intente dar lecciones de patriotismo sobre esta cuestión o sobre su postura en Europa, porque él es “de lejos el presidente menos patriota” que ha pasado nunca por la Moncloa. “La única patria de Sánchez es Sánchez”.