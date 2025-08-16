Feijóo reclama que los políticos acrediten sus títulos e impulsará un debate en el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que los políticos deben acreditar sus titulación académica y avanza que someterá a debate esta propuesta dentro del comité de dirección de su partido. Además, anticipa que si llega al Palacio de la Moncloa no va a "aceptar ni un solo alto cargo que no acredite el título que dice tener".

"Cuando un político menciona en un currículum que tiene un título, yo creo que ese político debería de llevar el certificado de su existencia", ha declarado Feijóo en una entrevista concedida a Europa Press.

En concreto, Feijóo se ha referido a la polémica de finales de julio cuando José María Ángel Batalla presentó su dimisión después de que la Fiscalía Anticorrupción iniciara una investigación para descubrir si falsificó su currículum.

"Un comisionado del Gobierno con rango de subsecretario, no solo falseando su currículum, sino falsificando un título. Comprenderá que el Partido Socialista en Valencia debe de dar muchas explicaciones y asumir muchas responsabilidades, igual que el Gobierno de España", ha manifestado.

No aceptará mentiras en la formación de los políticos

Al ser preguntado si cree que mentir sobre los estudios en el currículum debe acarrear necesariamente la dimisión y el PP va a mantener el listón alto en este asunto, Feijóo ha respondido afirmativamente, si bien ha precisado que "una cosa es falsear un currículum y otra cosa es falsificar un título".

"Falsear un currículum es decir que se tiene un título concreto, y falsificar un título es simplemente la falsificación de un documento público. Yo no puedo aceptar ninguna de las dos...Entiendo que ese tipo de conductas da lugar a una exigencia pública. Y me parece que este tipo de umbral, debemos de aplicarlo todos los partidos políticos", ha sentenciado, aseverando que sería el final de las mentiras en la formación de los cargos públicos.

En este sentido, ha reiterado que a él no le parece que "sea subir el listón" sino que "es el listón normal de alguien que pide la confianza de un ciudadano y que no le puede mentir". Además asegura que llevará a debate la medida en el seno de su partido.

"Si formo gobierno no voy a aceptar ni un solo alto cargo que no acredite el título que dice tener. No va a tomar posesión. Eso ya se lo garantizo", ha sentenciado.