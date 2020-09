El líder de Vox, Santiago Abascal tiene todo tipo de mascarillas y las luce siempre que puede. SIn embargo, el otro día fue criticado por llevar una a la sesión de control del Gobierno, en el Congreso de los Diputados que tenía el logo de la BRIPAC -Brigada Paracaidista-. Le llegaron a tildar de “fanfarrón" y “vividor” porque, aseguraban, “se escaqueó de la mili y no es digno de llevar ese escudo". Fue un ex paracaidista quien le criticó por no haber hecho el servicio militar y también Podemos se refirió a ello con un “dime de qué presumes y te diré de lo que careces” en las redes sociales.

Abascal, ha zanjado la polémica en el programa de Ana Rosa y ha indicado que es cierto que no hizo la mili porque fue pidiendo prórrogas por estudios. " Estaba estudiando y después fui concejal en Llodio (Álava). Tenía escolta con 23 años. He hecho más mili que algunos".

Además, subrayó que tiene mascarillas de todo tipo desde la Legión, la Guardia Civil “porque me las envían ellos” y dejó claro que seguirá utilizando mascarillas de todos los que se las envíen.