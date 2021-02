Podemos no niega que exista el “caso niñera” pero pide al juez que no lo investigue: “Es una cuestión de índole personal”

Tras la denuncia de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona en la que asegura que «una persona a sueldo del partido» a la que se refiere como Teresa Arévalo -hoy en día alto cargo del Ministerio de Igualdad- cuidaba en 2019 de los hijos de la hoy ministra, Irene Montero, el partido morado ha presentado un escrito ante el juez que investiga el “caso Neurona” en el que le pide que “rechace de plano” estas acusaciones.

En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el partido morado no niega los hechos denunciados por Carmona, sino que se queja al juez Juan José Escalonilla de que la abogada de la formación aproveche el requerimiento de información por parte de la Justicia para poner en conocimiento las informaciones que ésta ha investigado desde dentro de la formación, que no habían sido incluidos en la denuncia presentada en 2019 por el ex abogado de Unidas Podemos José Manuel Calvente.

Los morados inciden en que “de ser cierta la información publicada por los medios”, entre otros por este diario, el escrito de la abogada se trataría de una “ampliación de la denuncia presentada por el ex letrado contra Podemos o una suerte de escrito de alegaciones más propia de una de las partes personadas y vedado a una testigo”. El abogado de este partido, que está imputado como persona jurídica en la causa, lamenta que Carmona incluya en el documento “argumentaciones variopintas” sobre los hechos que están siendo objeto de investigación o incluso de los que ya han sido archivados.

El equipo jurídico de Podemos considera que el escrito de Carmona, que fue reclamado por el juez Escalonilla, debería tener “por único objeto acompañar los documentos que el instructor requirió”. Por eso pide rechazar dos cuestiones: el posible uso de Teresa Arévalo como cuidadora de la hija de la ministra de Igualdad y del vicepresidente; y la denuncia sobre que Pablo Iglesias podría haber cobrado al menos 7.730 euros en costas procesales de casos que pagó la organización política.

Según defienden los morados estos dos asuntos aluden a “cuestiones de índole personal que nada tienen que ver con el presente procedimiento”. El partido enmarca además las acusaciones de Carmona en una animadversión contra Podemos, con quien tiene un juicio laboral pendiente de sentencia. “Tiene enemistad manifiesta respecto de su empleador y determinadas personas del mismo”, zanja el letrado del partido de Pablo Iglesias.