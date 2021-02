Ofensiva total del PSOE contra Casado: “Lidera el partido de la corrupción. Una máquina de dinero negro”

El PSOE no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad que le ha brindado el escrito de Luis Bárcenas ante la Fiscalía Anticorrupción para desgastar al Partido Popular. Aunque los socialistas reconocen que Pablo Casado no tiene participación en algunos de los escándalos imputables a anteriores direcciones, como es el caso de la “operación Kitchen” que se investigará en el Congreso y a la que el PSOE ha rechazado llamar al actual líder popular; hoy, coincidiendo con el inicio del juicio sobre la “caja B” del PP, se han despachado a gusto contra el principal partido de la oposición.

En un ataque sostenido y sin tregua, José Luis Ábalos, en su condición de secretario de Organización del PSOE, ha apuntado directamente a Casado, exigiéndole que dé “explicaciones” sobre las acusaciones del ex tesorero de que ha negociado con personas vinculadas a la dirección del PP a cambio de su silencio. “¿Con qué representantes o emisarios de la actual dirección se reunió Bárcenas? ¿Qué se le ofreció a Bárcenas a cambio de su silencio? No puede pasar ni un minuto más sin que Casado dé la cara y ponga luz y taquígrafos a los tejemanejes que, según apuntan distintas informaciones, se trae con el ex tesorero”, ha señalado.

Los socialistas no comparten las explicaciones de la dirección actual del PP, que se desvinculan de actuaciones de cúpulas anteriores de la formación. “Lo que Casado llama cosas del pasado son hechos gravísimos que marcan una trayectoria, porque en política no se pueden aceptar herencias a beneficio de inventario”, ha dicho Ábalos, que ha considerado “curioso” que el presidente de los populares diga que ese PP ya no existe, “cuando él mismo fue su responsable de Comunicación y su valedor cuando medraba hasta la Presidencia”. “Cuando mantiene entre sus cargos a señalados directamente como receptores de este dinero sucio, como el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, o el senador Javier Arenas”, ha añadido.

En un ataque furibundo, desde la sede de Ferraz dan por buenas las declaraciones de Bárcenas y consideran que “Casado lidera el partido de la corrupción y también el de la destrucción: de la destrucción de ordenadores, de la destrucción de su contabilidad paralela, de la destrucción de pruebas incriminatorias…”. “Una máquina de dinero negro”, ha llegado a señalar Ábalos que ha pedido al actual líder del PP que no “repita el error que cometió la anterior dirección del partido de señalar a los demás y mirar para otro lado para eludir sus propias responsabilidades”.

“No es otro PP, es el mismo”, ha querido dejar claro el secretario de Organización del PSOE, que ha relatado los escándalos en los que se ha visto inmerso el partido.: “los papeles de Bárcenas y de su caja B”, “el partido que la trama Kitchen”, “del caso Púnica”, “o del caso Lezo”. En este punto, también ministro del Gobierno de coalición ha apuntado a la Comunidad de Madrid, ubicando este territorio como “el epicentro de la corrupción del PP o el punto de confluencia de todas las tramas”.