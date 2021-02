Los socios llegan hoy al Congreso enfrentados por la ley Zerolo

La Ley para la Igualdad de Trato y la no discriminación, conocida como Ley Zerolo, llegará esta tarde al Congreso de los Diputados. Esta supone uno de los últimos desencuentros entre los socios de Gobierno, al ser la norma uno de las banderas fundamentales para los dos partidos en Moncloa. Hace semanas, el PSOE decidió presentar en solitario en el Congreso de los Diputados la iniciativa sin contar con el aval de los morados, que denunciaron el incumplimiento del acuerdo de Gobierno al no contar el texto con su visto bueno.

Desde Igualdad acusaron al PSOE de presentar la proposición de ley de “forma unilateral rompiendo siete meses de negociaciones”, mientras que desde el PSOE aseguraban que su socio en Moncloa conocía “perfectamente” que la propuesta se iba a registrar. Según Podemos, desde hacía meses, los dos grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno y el Ministerio Igualdad habían estado trabajando para “ultimar” el contenido de la norma, por lo que su presentación conjunta “era inminente”.

Por tanto, la presentación de la norma causó un “enorme malestar” entre los morados al atisbar también que el paquete legislativo “antidiscriminatorio” incluía tanto la Ley de Igualdad de Trato como la Ley por la Igualdad LGTBi y la Ley Trans.

Horas antes de que se produzca la toma en consideración de la proposición de ley, Unidas Podemos continúa siendo muy crítico respecto a la iniciativa y no desvela su sentido de voto en el Congreso, mientras que tanto Más País y el PNV ya han avanzado que votarán a favor. De hecho, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha mandado esta mañana un recado a los socios de Gobierno precisamente por la polémica surgida tras la presentación de la norma. Esteban se ha mostrado “cansado” y ha asegurado que “no es agradable” este “tour de force” entre PSOE y Unidas Podemos porque, ha lamentado “después nos meten al resto en medio”.

Desde el PSOE desvinculaban la normativa del acuerdo con Podemos al entender que se da cumplimiento a lo recogido en los últimos programas electorales socialistas y a las resoluciones del 39 Congreso Federal. Recalcaban, además, que la normativa “forma parte del ADN de los y las socialistas y de nuestro compromiso con la igualdad y con el pleno respeto a los derechos humanos”, por cuanto que entronca con la concepción que tiene el PSOE de la política “como un servicio a la ciudadanía que garantiza sus derechos en todos los ámbitos”.

La proposición de Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación del PSOE indica que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Prevé la creación de un Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que prestará asistencia y orientación a las víctimas, servirá de órgano de mediación y podrá iniciar de oficio investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación. Contempla sanciones para las personas que incumplan la ley que van desde los 300 a los 500.000 euros en función de su gravedad.