Rap a Iglesias: “Soy el rey de la manada”

Soy el rey de la manada

Estas en esta vida porque yo te doy la vida

me llamo Pablo Iglesias pero odio a la Iglesia

soy una contradición pero tengo un guión:

acabar con la razón de esta sinrazón.

Vivo en una mansión y me ensaño con el ricachón

Vivo del sistema y soy antisistema

¿Qué no me entiendes?

pues aprende

Si quieres prosperar y vivir de los demás

te sirvo de modelo para progresar

achucho a las masas para que levanten barricadas

mientras me baño en la piscina, me ato la coleta y me rio a carcajadas

Digo sí a la libertad de expresión pero, ojo, no te metas con mi entorno

que me enojo

Eres un fascista y también un clasista

y lo digo yo, que soy el mayor cuentista

no quiero gente inteligente y tampoco independiente

sino gente dependiente de mi persona y de mis ganas

gente adoctrinada, engreñada y abestializada

Soy el rey de la manada

soy el rey de la manada

soy el rey de la manada

Arriba camaradas, id a las barricadas

que yo desde el sillón animo la función

y si no te gusta este rap

ni mi forma de actuar

recuerda,

soy el rey de la manada

soy el rey de la manada