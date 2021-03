Las mujeres de Vox: así es el otro feminismo

Vox fue la gran sorpresa electoral de los comicios del 10 de noviembre, al lograr 52 diputados frente a los 24 de las elecciones del 28 de abril. Con el aumento de asientos en el hemiciclo también aumentó la presencia de mujeres entre sus filas. En total, cuenta con 14 mujeres diputadas que, tal y como hemos visto en el inicio de la XIV, están dispuestas a dar la guerra a la imposición de las cuotas y al feminismo de izquierda. Para ello, la formación potencia la visibilidad de varias de sus diputadas. A las ya reconocidas, Rocío Monasterio y Macarena Olena, se suman otros rostros como el de Reyes Romero, Rocío Meer, Carla Toscana, Mireia Borrás o Reyes Romero. Coincidiendo con el 8 de marzo, día internacional de la Mujer, repasamos sus carreras y lo que piensan sobre el feminismo.

Licenciada en Derecho por la Universidad Pública de Alicante. Ejerció como abogada del Estado jefe en el País Vasco desde 2013 a 2015 y con el paso de la Legislatura se ha convertido en una de las voces más autorizadas de la formación que dirige Santiago Abascal. Muy combativa con el feminismo de izquierda que quieren imponer desde la filas de Podemos, la portavoz adjunta y secretaria general de la formación en el Congreso, celebró un acto un multitudinario en el que quiso reivindicar el feminismo real de Vox frente al de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

«Porque son los que van de feministas, desde el Gobierno progre, los que nos llaman machistas cuando no tienen ni idea qué es y qué supone ser mujer», comenzó Olona para después añadir que «Me reivindico como mujer y como pilar de mi casa, y no quiero que ninguna niñata venga a darme lecciones de cómo tengo que tratar a mi familia».

Hace unas horas, a través de sus redes sociales, también ha reivindicado a las mujeres con un mensaje directo: “Y sí, somos iguales, pero os digo una cosa. Ser MUJER es la leche. Mujer, mujer. Sin complejos”, mensaje que acompaña con un gif de Wonder Woman.

Es sin duda el rostro femenino de la formación de Abascal. Diputada por la Asamblea de Madrid es arquitecta de formación. En una entrevista en LA RAZÓN dejó bien clara cuál es su posición respecto al feminismo: “Creo que a las mujeres no nos hace falta una política específica para nosotras ni que el Estado nos dé una protección especial. No nos hace falta que nos traten como un colectivo al que tienen que cuidar. Las mujeres no necesitamos la protección de Rajoy ni la de Sánchez porque yo creo en la verdadera igualdad entre hombre y mujer. Creo que la señora Montero desde esta atalaya que será el Ministerio de Igualdad hará toda su ofensiva ideológica y cultural a la que Vox desde luego va a hacer frente” aseguró el año pasado.

Más recientemente, durante su intervención en la Asamblea de Madrid, la diputada criticó duramente que desde el Ejecutivo central estén más pendientes de cómo celebrar el día internacional de la mujer que de los problemas de los españoles.

Abogada, de 43 años, fue uno de los grandes fichajes de la formación y una pieza clave en la estrategia de Santiago Abascal en su batalla contra el feminismo de izquierdas. Madrileña y con un Máster en Lingüística Aplicada a la enseñanza del español y Especialista en Ayuda Humanitaria, es rotunda a la hora de referirse a los mensajes que desde la izquierda lanzan respecto a la demonización del amor y la falta de igualdad de igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país.

En una reciente entrevista en Libertad Digital, asegura a la pregunta de si las mujeres aún tienen derechos que conquistar que “No, en España la mujer tiene los mismos derechos que un hombre, incluso más. Ahora mismo, por culpa de este feminismo, la mujer tiene más derechos, como ocurre con la Ley Integral contra la Violencia de Género, en la que la palabra de una mujer basta para que se activen medidas contra los hombres. La mujer en España no tiene ningún derecho que reclamar”.

Querida Anita:

1°: La ideología de género sólo protege delirios y chiringuitos.

2°: No defendéis a las mujeres q no sean de las vuestras.

3°: Estudia. Para saber qué es el fascismo y no hacer el ridículo.

Es la diputada más joven de Vox. Con 29 años, es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Está casada y es madre de dos niños. Fue elegida diputada por Almería. Durante la breve legislatura anterior, ya la escuchamos y vimos cómo será el azote de Podemos.

“La formación de Pablo Iglesias abogan por educar a nuestros bebés en perspectiva de género y bajo una ideología neomarxista” dijo en la Cámara de los diputados para exigir la libertad de los padres para educar a sus bebés. “Señorías, saquen sus manos de nuestros niños”, les espetó desde la Tribuna de oradores del hemiciclo. Un discurso muy aplaudido entre los seguidores de la formación y también por el portavoz en el Congreso del Grupo Parlamentario Iván Espinosa de los Monteros que dijo: “ha nacido una estrella”

Otro de los nombres que se escuchan alto desde el Congreso es el Reyes Romero. Es la vicepresidenta provincial de Vox en Sevilla, y antes de formar parte del partido de Santiago Abascal trabajó como comercial en diferentes empresas. En las entrevistas que ha realizado, ha calificado de “feminazis” a las feministas, como también considera un “paripé” la aplicación del artículo 155. Protestó en el juicio de los ERE exhibiendo chorizos a la puerta del juzgado.

Santiago Abascal le entregó el liderazgo de Vox en la provincia de Málaga a la persona que realmente goza en esta provincia de su confianza: la diputada malagueña Patricia Rueda. Rueda cuenta con 12 años de experiencia en dirección y gestión de empresas y una trayectoria de 20 años en la actividad comercial. Diplomada en Educación Infantil, y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, tiene un máster en Dirección de Empresas.

Sobre el feminismo, el día Internacional de la violencia contra la mujer aseguró condena todo tipo de violencia a contra la mujer, “al igual que condena a diario todo tipo de violencia, independientemente de la nacionalidad, raza, sexo, edad u orientación sexual de la víctima”. Y aprovechó para cargar contra el resto de grupos parlamentarios, a los que critica por seguir “instalados en el concepto de violencia de género, es decir, el de que todos los hombres, por el hecho de ser hombres, son potencialmente violentos con las mujeres”.

Cerramos la lista con la diputada, Mireia Borrás, Licenciada en Economía y Periodismo, además de poseer un máster en Finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid. También tiene otro en Dirección y Gestión de Empresas de Moda gracias a una beca que obtuvo en 2015 del Centro Superior de Diseño madrileño.

Saltó a la primera línea después de aparecer en el primer debate de investidura, llamando la atención por su belleza, lo que incluso le convirtió en una víctimas del machismo político, tal y como denunció la propia formación. En la primera sesión del control al Gobierno Mireia Borrás, le preguntó a Montero “¿cuál es la utilidad del ministerio de Igualdad?”, prueba de su rechazo a las políticas que representa el partido morado.

Hace un año las criticó a través de las redes sociales donde aseguró que está en contra de las políticas que persigue la lucha de sexos y la supremacia de la mujer, para generar desigualdad entre hombres y mujeres

• NO a esas políticas inefectivas y absurdas que rebajan las penas para violadores porque no buscan proteger realmente a las mujeres, sino utilizarlas como excusa, como medio para imponer sus fines ideológicos.



