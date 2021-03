Ciudadanos ha respondido a la propuesta del secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos quien ha instado a los naranjas a romper todos sus pactos de Gobierno con el PP, empezando por Castilla y León, donde se debate una moción de censura del PSOE contra el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que, salvo sorpresas, no va a prosperar.

La portavoz adjunta de Cs, Melisa Rodríguez, ha avisado a Ábalos que no van a entrar en su juego y no serán “el parapeto” para que los socialistas consigan un gobierno sin una “justificación evidente” de que la coalición no funciona.

Rodríguez indicó en rueda de prensa telemática tras la primera reunión de la nueva ejecutiva permanente de Cs, ampliada hasta 15 miembros, que Ábalos no es quién para “dar lecciones de moral a unos y otros” cuando a él le faltan por dar “muchas explicaciones” por el “Delcygate” o el viaje que realizó a Canarias en noviembre, donde le acompañó su familia, y en el que se realizaron pagos en efectivo por importe de 1.800 euros, según informaciones periodísticas. “Ciudadanos es un partido de centro, que va a seguir defendiendo más que nunca la moderación y no va a entrar en el juego que defiende el señor Ábalos”, destacó la portavoz adjunta.

¿Pacto en Madrid?

También se ha referido a las afirmaciones que ha hecho el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, en una entrevista en La Sexta, quien ha dicho estar abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias: “Me parece estar viviendo una especie de ‘déjà vu’”, ha señalado. Subrayó que sus palabras son “muy similares” a las que pronunció en su día Pedro Sánchez, cuando afirmó que no dormiría tranquilo con Iglesias en el Ejecutivo, al tiempo que se preguntó por qué no ha oído hasta ahora a Gabilondo quejarse de Pablo Iglesias.