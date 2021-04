Apenas queda un mes para que los madrileños decidan en las urnas y ya empiezan a surgir las teorías más inverosímiles sobre quién ganará y por qué. Pero lo de Pablo Echenique no tiene parangón. En él se hace efectiva esa mítica frase de “poner la venda antes de la herida”, es decir, asume que Pablo Iglesias fracasará en su intento por emerger como el Ave Fénix y explica, a su manera, por qué la derecha barrerá las cenizas del conocido como “macho alfa”. O, al menos, lo intenta, porque su argumentación no parece convencer a nadie.

¿Y dónde lo ha hecho? En su medio preferido, las redes sociales. Cuando uno termina de leer el “hilo explicativo” del portavoz de Unidas Podemos, hay tres cosas que quedan claras: La derecha gana porque tiene más votos. La derecha gana porque dentro de las urnas hay más papeletas de la derecha. Y una última aseveración, los votantes de Podemos... no parecen ir a votar a Podemos. Esas son las conclusiones, aunque seguramente no era eso lo que Echenique quería dar a entender. De hecho, parece que ni él mismo tiene claro lo que está contando, y es que lo de copiar gráficos de otros y relatar las cosas a tu manera no siempre funciona bien.

En la Comunidad de Madrid solamente gana la derecha en el 30% más pudiente de la población. En el 70% restante, el 70% de menor renta, o empata o pierde. Sin embargo, casi siempre la derecha gana las elecciones. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué una minoría decide por la mayoría? HILO 👇🏼 pic.twitter.com/gRclE00Esj — Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 5, 2021

En su primer tuit, Echenique ya deja en el aire que una minoría decide sobre la mayoría. Curiosamente esa minoría vota a la derecha y vive en el barrio de Salamanca, el mismo en el que reside el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. ¿Quiere dar así a entender que él mismo vota al PP? Seguramente no, pero tampoco queda claro si lo que está dando a entender es que hay “pucherazo” en las urnas, si lo que pretende es que haya menos ricos y más pobres o intenta decir que los madrileños votan mal... nadie sabe muy bien a qué se refiere y hay quien le recuerda que lo que ocurre se llama “democracia” y que, simplemente, gana quien más votos tiene. Pero él sigue intentándolo.

La primera clave para responder está en esta misma gráfica. Los votantes de derechas tienen mucho más claro quién defiende sus intereses. Mientras, en las rentas más altas, el voto a la derecha supera el 80%, en las rentas más bajas, el voto a la izquierda apenas supera el 60% 👇🏼 pic.twitter.com/DZaL1gxBkZ — Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 5, 2021

Aquí la conclusión es más clara: el votante de izquierdas no sabe votar, el de derechas sí. Pero Echenique no parece darse cuenta de que cada vez que habla de “ricos” y “rentas más altas”, los ciudadanos piensan en él y en el propio Pablo Iglesias, el mismo que se fue a vivir a Galapagar y no volvió a pisar Vallecas hasta que se presentó como candidato a presidir la Comunidad de Madrid: “¿Por qué un madrileño del sur de Madrid va a votar a un nuevo rico del norte de Madrid (en alusión a Pablo Iglesias) que cuando estuvo en el Gobierno no hizo nada?”.

Sin embargo, son los siguientes tuits los que generan más incertidumbre entre los internautas: “La segunda clave es que, en las zonas de mayor renta en las que gana la derecha en porcentaje, hay un mayor volumen de papeletas y, por tanto, esto les confiere una mayor ventaja en el cómputo global”, asegura Echenique. Es decir, al haber más papeletas... más gente vota a la derecha. Y sigue: “Esto se ve clarísimamente si miramos la cantidad total de papeletas introducidas en las urnas”. Aquí son muchos internautas los que responden que, efectivamente, si dentro de las urnas hay más papeletas de un partido, gana ese partido. No es que aporte información nueva o, al menos, su forma de contarlo no aporta nada nuevo. Y termina con el tema de la abstención.

La misma información se obtiene si miramos la curva de abstención. Mientras la abstención alcanza más del 50% en las zonas más pobres apenas se sitúa en el 20% en las zonas más ricas. 👇🏼 pic.twitter.com/YJdsiPVSQu — Pablo Echenique (@PabloEchenique) April 5, 2021

“Mientras la abstención alcanza más del 50% en las zonas más pobres apenas se sitúa en el 20% en las zonas más ricas”. Una vez más, Echenique acusa a sus votantes de quedarse en casa y “no saber votar”, en un raro intento por movilizarlos. De hecho, alguno de los votantes de esos barrios pobres y humildes, como él los denomina, le contestan en redes que si no van a votar es porque no quieren, sin más. Parte de su electorado parece haberles dado la espalda tras su paso por las instituciones y son muchos quienes le recriminan su abandono.