La precampaña para las elecciones a la Comunidad de Madrid ha tenido hoy una protagonista absoluta. Y lo curioso es que no se trata de ninguno de los candidatos a hacerse con la victoria el próximo 4 de mayo. Se trata de la ministra de Igualdad Irene Montero que durante un acto de Unidas Podemos con miembros del colectivo LGTBI optó por usar el discurso el llamado “lenguaje inclusivo” que, pese a no está reconocido por la RAE es usado por colectivos de izquierda con el pretexto de no discriminar. Montero dice en varias momentos “todas, todos y todes”. “Os pido a todos, a todas a todes que el día 4 de mayo no se quede un solo voto en casa”. Y posteriormente prosigue “los derechos fundamentales de todos, todas y todes”. Y fue más allá llegando a utilizar términos como “hijes” o “niñes” en dos momentos de su discurso cuando se preguntó que “quien lo desee puede llevar a su hijo, a su hija, a su hije a una terapia de conversión” o cuando habló de los centros educativos en los que hay “un niño, una niña o un niñe que está sufriendo”.

Esta excentricidad de la ministra de Igualdad no ha pasado desapercibida entre los internautas que no han dudado de mofarse de ella y en practicar su lenguaje inclusivo con otros términos recogidos en nuestro diccionario

Irene Montero se ha vestido como el inspector Gadget y ha dicho escuchados, escuchadas y escuchades.

Y nos cuesta un riñón la tontería pic.twitter.com/SVzMKqEDvE — MartaSevilla (@MartaBalCas1) April 16, 2021

Irene Montero no se si hace el memo, es un meme o simplemente es mema — Evil #MissZizou (@muyevil) April 16, 2021

La verdadera lucha de @IreneMontero es contra el diccionario. — Fritz Vaar🇪🇸 (@FritzVaar) April 16, 2021

Estoy a favor del lenguaje inclusivo de Irene Montero.



Memo, Mema, Meme. pic.twitter.com/zhnSS8H6Cw — Fran Carrillo Guerrero 🖤🇪🇸 (@francarrillog) April 17, 2021

Escuchades es lo último q me quedaba por oír. Ni me lo reconoce el diccionario — Diego (@diego_svq) April 17, 2021