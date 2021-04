Sánchez: “El PP sólo ama a España si ellos están en el Gobierno”

Que Madrid no es un plaza cualquiera está más que claro a estas alturas. La implicación del Presidente, Pedro Sánchez, en la campaña del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, a las elecciones de la Comunidad de Madrid, así lo corrobora. En el primer acto de los socialistas, el presidente ha cargado contra la corrupción del PP y ha acusado a la derecha de “solo amar a España cuando ellos gobiernan”.

Sin mencionar a la presidenta de la Comunidad y candidata de los populares, Isabel Díaz Ayuso, pese a las constantes apelaciones de esta al Presidente, que le considera su rival a batir, Sánchez ha empezado refiriéndose a la pandemia y su gestión. “Vacunar, vacunar y vacunar”, ha vuelto a repetir durante su discurso desde la sede de Ferraz para después asegurar que crear empleo será su objetivo principal en las próximas semanas.

Además ha apelado a los jóvenes para que vayan a votar el próximo 4 de mayo. “La población de entre 18 y 35 años en la Comunidad de Madrid es el 20,8%. El PP lleva gobernando en esta región 26 años. Los que van a votar por primera vez o los que tienen 26 años no han conocido nunca otra cosa. Y los que tienen 35 sólo tenían nueve años cuando el PP empezó a afianzar sus malas prácticas. Nuestro deber es ofrecerles una alternativa”, ha dicho Sánchez, centrando parte de su discurso el ataque a los populares.

Para convencerles ha usado uno de los “mantras” de los socialistas: acusar a los populares de corrupción, obviando todos los casos que también a ellos les acechan. “Expulsemos a la ultraderecha y a la corrupción para formar un gobierno paritarios y feminista con el mejor presidente: Ángel Gabilondo”, ha dicho Sánchez.

Por su parte, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha intervenido en un tono más confrontativo . Ha asegurado que Ciudadanos es el primer culpable de que ahora haya elecciones. “Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y yo soy Ángel Gabilondo. A estas elecciones me presento yo”, ha dicho el socialista, que también ha acusado a Ayuso de solo tener una palabra en la boca, “Sánchez”: “No puedes vivir sin mencionar a Sánchez”

“La señora Ayuso culpa de sus errores a todos, pero tú no ves los tuyos. Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez. ¿El virus?, Sánchez; ¿Toni Cantó?, Sánchez; ¿Que no puede resolver algo particular?, Sánchez. Madrid no te debe tres, nos debes una porque no puedes vivir sin mencionar a Sánchez”, ha arremetido Gabilondo en su primer acto de campaña en la sede del partido, en Ferraz, acompañado del presidente del Gobierno.

En cuanto a su propuestas de campaña, Gabilondo ha anunciado que si gana las elecciones multiplicará el ritmo de vacunación, realizará 200.000 pruebas covid diarias, contratará restreadores, acelerará las citas del médico para que haya respuesta en las siguientes 72 horas, inaugurará 30 nuevos centros de Salud y reforzará la atención primaria.

Por su parte, Irene Lozano, número 5 de la candidatura del PSOE a la Asamblea de Madrid para las elecciones autonómicas del 4 de mayo, denunció este domingo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso está haciendo “otro procès” en Madrid.

Lozano dijo en el primer acto de campaña oficial del PSOE para el 4-M que Ayuso busca “enfrentar a los madrileños contra el resto de España y, luego, a los madrileños entre nosotros mismos”. Pero, alertó, “ya se sabe a donde va” eso, que es a una sociedad “rota y dividida”.

Por ello, la ex secretaria de Estado avisó de que de que Madrid es un “pilar fundamental para el desarrollo de España” y “no nos podemos permitir” que las dos comunidades motores estén “bloqueadas por la mentira y el negacionismo”.

En su intervención, aseguró que el segundo día como presidente, después de constituir un “gobierno paritario”, Gabilondo “abrirá las ventanas en Sol porque el sol es el mejor desinfectante contra la corrupción”.

Lozano, una clara apuesta de Sánchez en la candidatura de Gabilondo, defendió que a los socialistas les interesan “las libertades reales y concretas de la gente” y apuntó que “la liberad no existe sin la igualdad, y esa es la brújula que guía nuestras acciones”.

La exdiputada socialista, que anteriormente fue representante en el Congreso por otra formación política como UPyD, afirmó que le “encanta” estar en este “proyecto” del PSOE y que es un “placer” llamarles “compañeros” a todos lo que están siguiendo el acto, ya sea presencial o virtualmente.