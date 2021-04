Golpes de efecto para hacer calar un mensaje electoral. No es nuevo, ni mucho menos. Si bien el candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del próximo 4-M está desplegando una intensa campaña en redes para movilizar el voto de izquierdas recurriendo incluso a un grupo de cineastas para lanzar sus mensajes, ahora ha decidido convertir a un personaje público en su mejor spot electoral.

Es la presentadora Cristina Pedroche a la que el ex vicepresidente del Gobierno ha decidido nombrar de manera incansable durante esta semana usándola como referente en materia fiscal para así justificar la subida de impuestos para los más ricos que su candidatura propone. Fue este mismo martes cuando en la presentación de su programa electoral nombró por primera vez a la presentadora. Volvió a hacerlo ayer en el primer debate electoral en Telemadrid y lo ha vuelto a repetir esta mañana de jueves en una entrevista en Espejo Público.

Iglesias defiende la necesidad de recuperar el impuesto de Patrimonio- bonificado al 100 por cien en Madrid- y el de Sucesiones - que cuenta con una exención del 99 por ciento para las personas que tengan (exenta la vivienda habitual) o hereden más de un millón de euros. Una posición en la que choca frontalmente con el candidato del PSOE Ángel Gabilondo que defiende que no deben tocarse los impuestos hasta que el país no se recupere económicamente.

Tras defender esta postura es cuando recurre a Cristina Cifuentes, quién afirmó en televisión que ella, que tiene un buen salario -según confirmó- no le importaría pagar más impuestos para que ese montante se destine a mejorar los servicios públicos en materia de sanidad o educación, por ejemplo. “Soy de Vallecas, ¿Qué esperan que vote?”, se preguntó Pedroche, asegurando que quería que el dinero que ganaba fuera “para que haya cosas públicas de verdad, no para que nos roben”.

Precisamente en el debate electoral, Gabilondo se apoyó en la postura de la vicepresidenta económica Nadia Calviño para justificar que “hasta que España no se recupere económicamente y en el empleo no hay que tocar los impuestos”. Es entonces cuando Iglesias volvió a nombrar a Pedroche. “No sé a quién vota Cristina Pedroche, pero dijo algo muy sensato”, afirmó volviendo a repetir las palabras de la presentadora.

Este jueves, en una entrevista en Espejo Público con Sussana Griso, el ex vicepresidente ha vuelto a repetir la misma idea. Defendiendo su propuesta de que quien tenga un patrimonio de más de un millón de euros pague “lo que le toque”, en referencia a que a partir de los 60.000 euros de renta, el tramo del IRPF debe subirse y a partir de 150.000 euros hay que crear un nuevo tramo, volvió a aludir a Pedroche. “Esto lo explicaba el otro día muy bien Cristina Pedroche, que no se a quien votará. Decía: “Yo tengo un sueldo muy bueno porque me lo gano pero no tengo ningún problema en pagar lo que me toca para que haya mejores escuelas, hospitales y servicios públicos”.