Históricos del PSOE piden a Ayuso y a Gabilondo “que se cuiden” de Monasterio y de Iglesias: “Los extremos se necesitan”

Tras el pico de tensión vivido hoy en el debate de la Cadena Ser entre los candidatos de Vox y de Podemos, Rocío Monasterio y Pablo Iglesias, la plataforma “La España que Reúne”, formada, entre otros por históricos cargos socialistas, reclaman a la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso y el socialista Ángel Gabilondo que “se cuiden” porque “los extremos se necesitan”. “Que se cuiden Isabel Díaz Ayuso y Ángel Gabilondo, porque Iglesias necesita de Monasterio y Monasterio de Iglesias. Los extremos se necesitan”, explican,

Desde la plataforma, al igual que emitieron un comunicado tras los actos violentos ocurridos en Vallecas contra Vox, ahora expresan su “más enérgica repulsa a los comentarios hechos por la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, durante el debate de candidatos celebrado hoy en la Cadena SER, contra el candidato de Unidas Podemos Pablo Iglesias”. Según explican, “, ningún candidato puede exigir a otro que se marche, ya que la esencia fundamental de la democracia es la contraposición pacífica de ideas y programas que se someten al criterio de la voluntad popular”. De la misma manera, condenan “enérgicamente las amenazas de muerte recibidas tanto por el propio Pablo Iglesias como por el ministro Grande Marlaska y la directora general de la Guardia Civil”.

Según la plataforma -que reúne a exdirigentes del PSOE como Nicolás Redondo y Joaquín Leguina y fundadores de Ciudadanos como Xavier Pericay o Francesc de Carreras y al el exministro del Interior en el Gobierno de Felipe González, José Luis Corcuera o el ex alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, entre otros. -el hecho de no condenar un incidente tan grave como este y con las formas con las que después se ha enfrentado la señora Monasterio, no tienen cabida en el espacio de encuentro democrático que debe ser nuestro país.

Piden a los políticos acabar con la “demagogia o la radicalidad”, al igual que mandan un mensaje claro a los madrileños que está citados con las urnas el próximo 4 de mayo. “Los madrileños deben escapar de quimeras revolucionarias y de nostálgicas ensoñaciones del pasado”. Advierten que “quienes primero deben dar ejemplo son los políticos, que deben evitar caer en esa borrachera de insultos y descalificaciones que parece predominar en nuestra política”.

Según los firmantes del comunicado, “es necesario tener cuidado a la hora de acercarnos a las urnas para evitar el fortalecimiento de los extremos de mano de aquellos madrileños que, guiados con buenas intenciones, no se percatan del peligro que esta escalada de tensión tiene en nuestra democracia”.