Belarra confecciona una candidatura pablista para la era post-Iglesias

Sin sorpresas y sin apenas cambios. La sucesora de Pablo Iglesias, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha confeccionado una candidatura continuista para alzarse como nueva líder de Podemos. Para la nueva era post-Iglesias, ha decidido rodearse del mismo núcleo duro que hasta ahora lideraba el ex vicepresidente segundo.

Podemos ha hecho públicas hoy las precandidaturas para el Vistalegre IV que concluirá el próximo 13 de junio. Frente a la candidatura de Belarra se presentan otras seis, encabezadas por Fernando Barredo, Esteban Tettamanti, Rubén Sánchez, Rafael Garde, Emilio García y José María Amenábar. Sin embargo, varios de estos candidatos ya han reconocido las dificultades a las que se encuentran y su posición de desventaja frente a la candidata oficial del partido.

En la candidatura de Belarra, para su Consejo Ciudadano Estatal, se presentan los rostros más conocidos del partido y que ya formaban parte de la cúpula anterior como la ministra de Igualdad, Irene Montero; el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique; los actuales portavoces, Isa Serra y Rafa Mayoral; Juanma del Olmo; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez y la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera o el ex jemad Julio Rodríguez y la directora de Injuve, María Teresa Pérez Díaz. También se incluyen en el Consejo Ciudadano Estatal la portavoz adjunta en el Congreso, Sofía Castañón, o la asesora de Irene Montero en el ministerio de Igualdad, investigada por el “caso niñera”, Teresa Arévalo.

De la lista se baja el ya ex secretario de Organización, Alberto Rodríguez, quien ya anunció la pasada semana que renunciaba a su puesto orgánico en el partido y a formar parte de la nueva Ejecutiva, aunque seguirá como diputado en el Congreso. Se suman nuevas caras, como la líder de Podemos en Cataluña, Jessica Albiach y el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. Con el objetivo de continuar apostando por el activismo político y social, Belara suma a candidaturas que formaron parte de la propia lista del propio Pablo Iglesias para su candidatura a las elecciones de la Comunidad de Madrid como el madrileño Jesús Santos o la activista antidesahucios Alejandra Jacinto o el líder de los manteros Serigne Mbaye, o la ex directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, todos ellos diputados electos de la Asamblea de Madrid. Se suma también Lilith Vestrynge o la diputada de Unidas Podemos Lucía Miriam Muñoz. Las últimas incorporaciones a la lista son la actriz María Botto y el ex atleta Roberto Sotomayor.

Para el nuevo Podemos post-Iglesias, el objetivo de Belarra es el de apostar por la reconstrucción del partido morado en los territorios y recuperar la voz del militante. Es por eso que apuesta en su lista -de nuevo, por varios líderes autonómicos como la diputada autonómica valenciana Pilar Lima o Pablo Fernández Santos, secretario general de Podemos en Castilla y León o el coordinador autonómico en Murcia, Javier Sánchez Serna y en Andalucía, Martina Velarde, entre otros.