Pablo Iglesias: “El comunismo tiene más credenciales democráticas que la derecha”

La vuelta a la vida pública de Pablo Iglesias prometía ser polémica y no ha defraudado. Ayer se estrenaba como tertuliano junto a figuras de la política como José Manuel García Margallo o Carmen Calvo, pero el protagonista era, una vez más él. En uno de sus múltiples ataques al partido de Pablo Casado, el ex vicepresidente del Gobierno aseguraba en la Cadena Ser, que los comunistas tienen “más credenciales democráticas que la derecha”.

Sin temblarle el puso, el que fuera líder de Podemos basaba semejante afirmación en el hecho de que «el PP fue fundado por siete ministros de la dictadura”, mientras que el PCE (Partido Comunista de España) “no solo fue el que más luchó para que en este país hubiera democracia, sino que estuvo en un contexto constitucional en el que no estuvo buena parte de Alianza Popular”. Es más, añadió que “credenciales democráticas en España tiene muchas más el PCE y toda la tradición de organizaciones políticas del movimiento obrero que la derecha española”.

A juicio de Iglesias, en este tema no había discusión, ya que es “una cosa que no es opinable sino histórica”.

Ataque contra el PP

En su enésimo ataque al partido de la oposición, el ex vicepresidente podemita abogaba por impulsar “hasta las últimas consecuencias” la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para salir del bloqueo de su renovación. En este punto, Iglesias considera que el diálogo con el PP es “estéril” porque “no tiene ningún incentivo” para cumplir ese mandato constitucional. Y es que a su juicio, en ocasiones la derecha no atiende a “razones y leyes”.

“Si lo que dice ahora la Constitución sobre la renovación del CGPJ no puede forzar ‘de iure’ al líder de la oposición a que cumpla la Constitución, habrá que transformar la voluntad política en leyes para que no le quede más remedio que cumplirla”, matizaba el ex secretario general de Podemos. Y en este punto es donde García Margallo paraba los pies a su contertulio.

El ex ministro del PP ha defendido que el único objetivo de su partido es mantener la independencia judicial, ya que los ejecutivos tienden a “colonizar todos los poderes”, citando así el caso de Polonia o Hungría o las disposiciones anuladas el Estatut de Cataluña.

En este sentido, ha recordado una entrevista del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que admitía que en última instancia la Fiscalía dependía del Gobierno y ha insistido en que eso mismo puede producirse en el CGPJ. Por todo ello, defiende que los criterios a seguir para “evitar llevarlo al terreno político” serían el del “mérito o la capacidad”.

El exministro popular también ha replicado a Iglesias que, con sus posiciones, tiene una visión del poder muy similar a la de Robespierre y que es “muy fuerte” que desde las posiciones de Unidas Podemos se acuse al PP de que no es constitucionalista. También le ha atribuido al exlíder de Podemos una noción política influenciada por el comunismo y de ideologías “populistas”.