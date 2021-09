EH Bildu ha llamado a participar en las concentraciones que ha organizado Sare tras desconvocar la marcha de 31 kilómetros que había organizado para rendir homenaje al sanguinario Henri Parot y que, a pesar de que la Audiencia Nacional no lo haya prohibido, los organizadores han comunicado que transformaban en actos por todos los pueblos. Con ello, quieren escenificar que no es un homenaje directo al etarra sino que rechazan lo que consideran su “cadena perpetua encubierta”, cuando, en realidad, no hay ningún preso de la banda terrorista ETA, ni si quiera Parot, que esté cumpliendo condena en régimen de prisión permanente revisable.

Y, por si quedara alguna, la coalición abertzale se ha referido en un comunicado a la decisión de Sare de sustituir los actos de apoyo a Parot por concentraciones “en todas las plazas de Euskal Herria” bajo el lema “No a la cadena perpetua. Derechos Humanos, convivencia y resolución”, sin hacer alusión expresa a ningún preso de ETA en concreto. Sin embargo, en Navarra sí que hay carteles en lso que se especifica que se rendirá homenaje también mañana en memoria, en este caso, de otro etarra, Mikel Castillo, que, en este caso murió en un enfrentamiento policial en 1990.

Al igual que hacía Sare en su comunicado, EH Bildu ha cargado contra ciertos “sectores mediáticos, políticos e incluso institucionales” que, en su opinión, han “intentado desvirtuar” e incluso, en algunos casos, “criminalizar” la movilización inicial en “favor de los derechos humanos”, con “acusaciones carentes de razón, insistiendo repetidamente en que este era un acto de homenaje a un preso concreto”. “A pesar de que esto se ha desmentido constantemente, se ha continuado insistiendo en ello. La verdad, las razones, para esta convocatoria se han ignorado y se ha continuado con la insidia, la descalificación y las presiones”, ha denunciado EH Bildu.

Ha considerado aún más grave que “deliberadamente”, en este contexto, se haya “ignorado la apuesta que siempre ha hecho Sare por la paz, la convivencia y la resolución”.