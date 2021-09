El PP apuesta por la unidad interna y por ofrecer un partido puesto a punto para enfrentarse al ciclo electoral que se abrirá dentro de dos años a nivel nacional. Tras la tensión inicial entre Génova y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso por el congreso regional, los populares exhibirán cohesión interna con un cónclave itinerante en el que se mostrarán como el partido de la alternativa al Gobierno.

Para ello han preparado un programa completo en el que desgranarán sus iniciativas renovadas para llegar a la Moncloa y que centrarán en el estado de derecho y de bienestar y en la igualdad de oportunidades y el feminismo liberal. Un congreso que contará con la presencia del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que abrirá hoy la convención con Pablo Casado en Santiago de Compostela, donde mantendrán un coloquio sobre «Progreso y empleo». El jueves 30 de septiembre, Casado hará lo propio con el también ex presidente José María Aznar. En Sevilla debatirán sobre «la fortaleza de las instituciones».

Los populares se rodearán de líderes internacionales como el canciller austriaco, Sebastián Kurtz; el ex presidente francés Nicolas Sarkozy; el ex primer ministro de Portugal Durao Barroso; el ex primer ministro danés y ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen; y el expresidente de Polonia Donald Tusk. También participarán ex ministros como Josep Piqué y Marcelino Oreja o Ramón Escolano.

En el cónclave quedará de manifiesto su apuesta por el ensanchamiento del espacio ideológico. Y es que figuras clave de Cs o Vox como el ex portavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, y el ex presidente de Vox, Alejo Vidal-Quadras, participarán en una mesa en Valladolid pasado mañana para debatir sobre unidad nacional y estado autonómico frente al nacionalismo. También se ha invitado a este cónclave al ex secretario general de Comisiones Obreras José María Fidalgo.

Además, el líder del PP contará con el apoyo de sus principales barones autonómicos, gracias a los cuales, el partido presumirá de su experiencia en los gobiernos autonómicos y ayuntamientos. «Es hora de construir» será el foro que reúna a los presidentes regionales Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras, Alfonso Fernández-Mañueco y Juan Vivas que debatirán sobre «los gobiernos en libertad». Figuras intelectuales también participarán en el evento, como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, entre otros.