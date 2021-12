Homenaje en Pamplona al etarra “Mortadelo” después de que los presos prometieran que no habría “ongi etorris”

Las promesas de los presos etarras, controlados por Sortu, el partido de Otegui, no valen nada; lo único cierto es que no se han arrepentido, pedido perdón a las víctimas y no colaboran con la Justicia; a cambio, reciben del Gobierno de Sánchez los beneficios de los traslados y las libertades. No se iban a volver a producir “ongi etorris” (recibimientos) y ayer se tributó uno en Pamplona a Ignacio Echevarría, “Mortadelo”, condenado por varios asesinatos.

Los de Arnaldo Otegui, que van a incorporar al que fuera jefe del “aparato político”, David Pla, a su “dirección”, dicen que no tienen nada que ver con el homenaje, pero lo cierto es que en el mundo proetarra pocas cosas se mueven sin que lo sepan ellos.

Decenas de personas dan en Alde Zaharra de Iruñea el ongi etorri a Iñaki Etxeberria 'Mortadelo', preso político vasco que ha quedado en libertad tras 25 años de condena#AmnistiaOsoa pic.twitter.com/VMuSisEvaY — La Haine (@LaHaineInfo) December 23, 2021

Según medios antiterroristas, podría tratarse de una estrategia de respuesta a lo que se consideran promesas incumplidas por parte del Gobierno central, del que EhBildu es socio necesario para su mantenimiento en el poder. Una especie de presión ejercida por terceros, de la que se desvinculan, pero que tiene los mismos efectos.

Las Asociaciones de víctimas del Terrorismo ya han denunciado el “ongi etorri” realizado a “Mortadelo’, en la calle Jarauta, en Pamplona, tan solo un mes después de que el colectivo de reos de ETA dijera que no se iban a realizar. Echevarría no es un disidente, está dentro de la disciplina del EPPK, por lo que lo que parece que quiere “vender” Sortu es que se trató de una especie de espontáneos, algo difícil de creer.

“Desde la AVT ya lo advertimos: no nos creíamos sus palabras cuando anunciaron el fin de los homenajes a etarras. El tiempo nos ha dado la razón. Ni un mes han aguantado sin humillar a las víctimas”, ha denunciado la AVT.

En la misma línea se han expresado desde Covite, lamentando que “las palabras del EPPK” --el colectivo de presos de la banda-- se hayan convertido en “papel mojado en la primera oportunidad que han tenido para convertirlas en hechos”.

“Mortadelo” fue recibido entre aplausos en la capital navarra. “Flores, bengalas y pasillo de honor para un terrorista asesino de seis personas”, ha subrayado Covite.

Fue condenado, entre otros crímenes, por asesinar a cinco militares en 1992, así como al hijo de un coronel, atentados perpetrados en Madrid.

En el comunicado hecho público este mismo mes por el EPPK se asehuraba que los homenajes a los presos de la banda terrorista excarcelados se realizarían en un entorno privado.

“A través de este comunicado, EPPK transmite a nuestra familia, amigos y compañeros, y a la sociedad vasca, que quiere que las recepciones que se nos hacen cuando salimos a la calle se desarrollen de manera privada y discreta, siguiendo el camino recorrido en general en los últimos meses”, apuntaron entonces, tal y como publicó LA RAZÓN.

Después de consultar a los presos de ETA, el EPPK consideró oportuno que su “alegría de ser libres” fuese compartida con quienes les esperan en la puerta misma de la prisión o con quienes les reciben “con discreción”. “En el futuro, solo queremos recepciones en un espacio privado entre familiares”, añadían.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha calificado como “una absoluta vergüenza y un insulto a las víctimas” el ‘ongi etorri’, informa Navarra.com

“Esto es un juego lamentable, se está blanqueando a ETA, se está blanqueando a Bildu permanentemente, y está marcando la hoja de ruta la propia ETA”, ha afirmado Maya, en declaraciones a los medios de comunicación.

El alcalde ha señalado que “dicen que no van a hacer ‘ongi etorris’ pero luego los hacen”. “¿Quiénes son ellos para marcarnos la hoja de ruta de lo que tiene que soportar nuestra sociedad en relación al dolor de las víctimas de ETA? Es una vergüenza absoluta lo que estamos viendo con actos de homenaje a etarras”.

El homenaje coincide con el destrozo del belén que, en homenaje a las víctimas de ETA, se había colocado en la capital Navarra. La asociación Vecinos de Paz, promotora, ha informado de que el ataque al belén que se colocó en la Vuelta del Castillo, donde la banda terrorista asesinó al General Juan Atarés , el 23 de diciembre de 1985. En este ataque se han destrozado varias figuras así como el homenaje con velas y flores en recuerdo a las víctimas. Las figuras de San José y Niño Jesús fueron decapitadas.