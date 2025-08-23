El ejército argelino prohíbe a los saharauis salir de los campamentos de Tinduf

El ejército argelino ha dejado de expedir permisos que permiten a los saharauis salir legalmente de los campamentos de Tinduf para viajar a Argelia. «Esta decisión se debe al creciente número de jóvenes de los campamentos que intentan cruzar el Mediterráneo en embarcaciones improvisadas, arriesgando sus vidas para llegar a las costas de las Islas Baleares», según fuentes saharauis que cita Yabiladi.

"Ante el temor de un éxodo masivo hacia España, la dirección del Frente ha solicitado un refuerzo de la presencia de seguridad argelina en los campamentos", continúa la misma fuente.

Estas restricciones a la movilidad de los saharauis se producen en un momento en que el archipiélago balear registró un aumento del 77 % en la llegada de migrantes irregulares desde Argelia hasta el 15 de agosto, según cifras del Ministerio del Interior español. En contraste, el resto de España experimentó una disminución del 29,3 % en la inmigración irregular durante el mismo período en comparación con 2024.

Un medio de comunicación del Polisario reconoció la afluencia de jóvenes saharauis a España, al tiempo que pidió a la dirección del grupo "regular" esta migración para que sirva a los intereses del Polisario en nuestro país.