Meri Pita acusa a la dirección de Podemos de “una caza de brujas” contra cualquier “disenso”

La diputada critica de Unidas Podemos por Canarias, que ahora se ha pasado al Grupo Mixto por divergencias con el grupo parlamentario, Meri Pita, ha acusado hoy a la dirección estatal de la formación morada de convertirse en una “especie de caza de brujas” de manera que “cualquier disenso” es “perseguido y castigado”.

Una vez que la diputada comunicó el pasado jueves al grupo parlamentario su decisión de abandonar su escaño en Podemos y ocuparlo en el Grupo Mixto, hoy ha dado una rueda de prensa para explicar sus motivos, en los que ha asegurado que se trata de una “dura decisión” personalmente tras vivir una “decepcionante” etapa de política. “No ha sido un arrebato ni un pronto, sino una decisión meditada”, ha precisado, para después lamentar que han tenido que “callar y tragar” con las decisiones del grupo parlamentario.

“No nos han permitido salir a defender las iniciativas de Canarias, no solo no nos han permitido salir a defender posición de voto en determinadas iniciativas, sino que ni siquiera se nos consulta”, lamentó Meri Pita, quien ha dejado claro que no cederá su acta a la formación, como se le reclama. “Las actas no son del partido sino de los votantes canarios que nos han votado”, ha reivindicado.

Meri Pita ha pedido además espacios para el diálogo dentro del grupo parlamentario y del partido a nivel estatal para “reencontrarnos con nuestros principios éticos”. Según la diputada el partido se ha olvidado de su militancia. “Hace tiempo q no consultamos a nuestra militancia y ya es hora de que nos reencontremos con nuestros principios éticos”.

La diputada ha estado acompañada de otros cargos regionales como la vicepresidenta Tercera y consejera de Arquitectura y Vivienda en el Cabildo de Gran Canaria, Conchi Monzón; el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz municipal de Unidas Podemos, Javier Doreste, además de la edil en Ingenio (Gran Canaria) Pilar Arbelo; el concejal de Arucas (Gran Canaria) Rafael Segura o el consejero en el Cabildo de El Hierro Amado Carballo, entre otros. Y así han reclamado que “no sobra nadie, alguien tiene que abrir un espacio de reflexión y no sobra nadie”, ha avisado para acusar a la dirección de ser “incapaces de mirar que cada vez tenemos menos gente detrás”, ha lamentado.

De hecho ha acusado a la formación de falta de autocrítica y de no consultar a la militancia sus pasos dentro del gobierno de coalición estatal. A su juicio, Podemos se ha “aferrado a una posición de gobierno sin rendir cuentas”. “La ciudadanía nos dice en la calle que parecemos y nos comportamos como un partido más y este no era nuestro rol en la política”, ha reflexionado.

El hecho de que no ceda su escaño a Podemos puede poner en peligro la mayoría de la investidura en las sucesivas votaciones. La más inmediata será la aprobación o no del real decreto que el Consejo de Ministros aprobará este martes para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, por ejemplo. Sin embargo, la diputada canaria ha asegurado que no pondrá en jaque esta mayoría, aunque no ha dado un voto ciego al partido. Ya se lo ha trasladado a la dirección del grupo parlamentario, además. “Vamos a apoyar al Gobierno en todo lo que podamos apoyar”, ligando su compromiso al acuerdo del gobierno de coalición.

Vamos a apoyar al gobierno en todo lo que podamos apoyar. En cuestiones q sea desarrollo del programa q nos trajo aquí por supuesto. Porque somos parte, votamso q si al gobierno de coalicion. Lo q queremos una reflexión sobre los pros y contras del gobierno hace mucho q no consultamos a nuestra militancia y ya es hora de volver a esos principios éticos.

Ante esto, la dirección morada ha negado que exista una crisis a nivel orgánico en la formación y ha minimizado el choque como un “disenso puntual que se circunscribe al ámbito canario”, según el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien también ha cerrado la puerta a que pueda sucederse alguna otra deserción en los próximos días. El portavoz ha pedido a la diputada que entregue el acta al partido y la ha acusado de cometer un acto de transfuguismo.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique que ha negado mas salidas del grupo parlamentario. “No, en estos momentos no”, ha asegurado en una entrevista en RNE en la que señaló que la salida de Pita “tiene fundamentalmente que ver con un asunto autonómico”, de las islas Canarias donde vive la diputada. “Un sector que gana las primarias, otro que las pierde…, a veces se enquista un problema que es difícil de solucionar”, interpretó el portavoz morado. Defendió también que dejara su acta como diputada. “Mi acta no es mía. Si en un momento determinado discrepo de mi organización, yo dejo mi acta”, garantizó personalmente.