Sánchez dice en el homenaje a Miguel Ángel Blanco y ante el Rey que “España y Euskadi son países libres”

La polémica está servida. Hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el homenaje a las víctimas del terrorismo con motivo del XXV aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en Ermua, ha asegurado que “Euskadi y España son países libres y en paz” gracias a todos “los que apostaron por la unidad de los partidos frente al terror y el odio”.

Estas palabras, equiparando a España y al País Vasco como si de dos estados se tratase, inmediatamente se han hecho virales y han provocado una oleadas de críticas y comentarios tanto en redes sociales como entre la propia clase política.

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que Sánchez, “por un lado pacta con Bildu condenar la Transición para blanquear al terrorismo; por otro, se apunta al Espíritu de Ermua. Es capaz de cualquier cosa para aferrarse al poder”.

También se ha pronunciado Sergio Sayas, diputado por Navarra, que ha asegurado que “esa infamia la ha dicho en Ermua y ante el Rey. No cabe más vileza”.

De igual modo han salido al paso de estas palabras Carlos García Adanero, diputado por Navarra, que ha dicho que “¿Sánchez es el único que no se ha enterado que a Miguel Ángel Blanco lo secuestraron y mataron por pertenecer al Partido Popular y defender la unidad de España precisamente en Euskadi? Sánchez se humilla ante Bildu una vez más pero España no se humillará”. También Vox, que en su cuenta de Twitter han respondido asegurando que “Pedro Sánchez no pierde oportunidad de ensuciar la imagen de Miguel Ángel Blanco. Ahora, hablando en el mismo lenguaje que el separatismo vasco afirmando que “Euskadi y España son países libres” en presencia de El Rey y las víctimas del terrorismo. No tiene vergüenza”.

Varios sindicatos policiales han ido en la misma línea y también la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas: ““Euskadi y España son países libres”, ha soltado hoy Sánchez en presencia del Rey y las víctimas del terrorismo. No tiene escrúpulos ni límites éticos ni morales. Hasta el homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua ha tenido que ensuciar”.

El presidente del Gobierno ha indicado que la paz ha costado “mucho dolor” y ha expresado su deseo de que ese “dolor se transforme definitivamente en una conciencia colectiva indestructible que proteja siempre de la violencia”.

En su discurso, ha destacado que hay momentos en los que se es consciente como pueblo de que se asiste a un hecho que "formara parte de la historia" y ha indicado que hace 25 años el "cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco fijó una fecha fundamental en la historia de la democracia".

“Todos, si echamos la vista atrás, recordamos dónde estábamos el 13 de julio de 1997 cuando llegó la peor de las noticias”, ha agregado el presidente.

Sánchez ha indicado que la memoria colectiva del país que es la “de todos y cada uno, la que se comparte” está “atravesada por lo que sucedió en la sociedad vasca y en la sociedad española durante aquellas horas de sádico últimamátum”.