Robles, sobre el indulto a Griñán: “Hay que esperar el momento procesal oportuno”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado este jueves la lentitud judicial en el caso del fraude de los ERE, por el que han sido condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. También ha querido dejar claro que, si bien en las últimas horas se ha hablado mucho de un posible indulto por parte del Gobierno, esta afirmación es “prematura”.

“Conocemos el fallo, pero no el contenido de la sentencia y estamos hablando en abstracto, ha sido un proceso muy largo y que ha tenido a muchas personas trabajando”, aseguraba la titular de Defensa en una entrevista en Telecinco. Asimismo, argumentaba que es “prematuro” hablar de un indulto al expresidente José Antonio Griñán. A su juicio, son el final de un proceso, no podemos hablar de algo que no sabemos si se va a producir, todavía hay pendiente un recurso del Constitucional y ver lo que decide el Tribunal Supremo”.

Por ello, ha evitado profundizar sobre la posible concesión de indultos y ha insistido: “Los indultos hay que esperar a que llegue el momento procesal oportuno, no podemos hablar de algo que no sabemos si se va a producir. Es bueno esperar los tiempos”. Asimismo, ha mostrado su deseo de que el Tribunal Constitucional se pronuncie con más rapidez en este caso y no retrase su decisión tanto como en otros recursos, como por ejemplo en el de la ley del aborto.

Zanjado este asunto, Margarita Robles también ha tratado el tema de la reforma del delito de sedición: “Lo bueno de las normas es que son vivas y cambiantes, no hay que tener miedo a los debates”. En su opinión, los delitos de sedición y rebelión están pensados “para otro contexto”, más relacionado con “dictaduras o rebeliones con armas”. “Que pueda plantearse el debate de reforma del Código Penal, si es fruto de un debate parlamentario que atiende a las necesidades sociales, no nos tiene por qué preocupar”, ha matizado.