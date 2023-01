Cs se marca como objetivo “sumar” y evitar “errores” como tener de socio preferente al PP

Hora de “coser” el partido. La vencedora de las primarias de Ciudadanos, Patricia Guasp, quien a partir de ahora ostentará la portavocía política del partido ha calificado este jueves de “inapelable” su victoria, al tiempo que ha pedido “aceptar” los resultados de la votación, que se ha saldado con un 53,25 por ciento de los votos para la lista que encabezaba junto a Adrián Vázquez.

Guasp se ha congratulado de la “victoria de todos” y ha pedido respeto como nueva líder del partido naranja. Asimismo, ha defendido que su candidatura era “de consensos” y se ha mostrado inclinada a “sumar, sumar y sumar”, aunque no ha dado nombres de cara a una futura integración de miembros de las otras dos candidaturas. “Vamos a sumar, sumar y sumar, esta candidatura no iba de restar y no iba contra nadie”, ha hecho hincapié, antes de congratularse por el “mensaje de optimismo” que a su juicio manda su victoria para los afiliados y los españoles. “El equipo que puede llevar a Ciudadanos a consolidar el centro liberal” en España, ha dicho.

La también coordinadora balear de Ciudadanos ha informado de que mañana convocará una reunión telemática con el nuevo equipo y el lunes, después de la Asamblea Extraordinaria de este fin de semana en el que se ratificarán la nueva Ejecutiva, se reunirá el equipo.

El objetivo es poner en marcha la hoja de ruta que permita “reilusionar” a los afiliados y a los españoles, con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

Por otro lado, Guasp se ha mostrado convencida de poder compaginar su nuevo cargo como portavoz del partido con su actual cargo en Baleares, defendiendo que “es muy significativo” que un cargo territorial se haya hecho con el mando de la formación ‘naranja’.

Bajo el modelo bicéfalo propuesto, que tiene que ser ratificado en la cita del fin de semana, Guasp se encargará de la portavocía política del partido, mientras que su compañero de fórmula, Vázquez, llevará la parte orgánica. Están acompañados del concejal madrileño Mariano Fuentes como vicesecretario general y el actual secretario de Organización y responsable del partido en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, que será coordinador nacional.

La lista rival, liderada por el vicesecretario general, Edmundo Bal, logró un 39,34 por ciento de los apoyos, y ahora queda por ver qué ocurrirá con él. Guasp no aclaró el futuro destino del hasta ahora portavoz adjunto en el Congreso. “Lo veremos en los siguientes días”, dijo.

Bal hizo ayer, tras conocer su derrota, un alegato a la “integración”, o, como ha definido el procurador de Castilla y León, Francisco Igea, a que es hora de “coser” e integrar” para evitar “los errores del pasado” de no contar con el sector crítico en la Dirección.

Igea ha asegurado en declaraciones a Ep que está acostumbrado a vivir “en el sector crítico” dado su reconocido apoyo a la candidatura que ha contado con menos apoyos y que estaba encabezada por Edmundo Bal y ha confiado en que la situación actual se resuelva de “forma diferente” sin esperar la “marcha” de quien no ha logrado la victoria sino “integrando”. “Entiendo que tener gente crítica en la Dirección del partido ayuda a no cometer errores, si volvemos a ignorarlo recaeremos en el error”, ha defendido Igea, quien ha considerado una “buena cosa” este resultado que “obliga a la reflexión”.

No obstante, el procurador de Ciudadanos ha lamentado la “desmovilización” que se ha vivido dentro del partido con estas Primarias, donde la participación no ha llegado “ni al 50 por ciento”. “Esta es una señal más de la alarma sobre lo que está sucediendo”, ha advertido. Asimismo, ha pedido a la Dirección “inteligencia” para “elegir a los mejores” para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Estrategia

La recién elegida portavoz política de Ciudadanos apuntó que uno de los errores del la formación naranja ha sido tener de socio preferente del Partido Popular y mirar a la derecha y a la izquierda para posicionarse, a la par que ha rechazado la idea de ir en coalición con otros partidos. “Una de las cosas que hemos aprendido es que uno de los grandes errores ha sido tener un socio preferente. Ciudadanos nació con una valentía para defender unos valores que nadie estaba defendiendo, no hemos tenido problema de valores, sino la pérdida de esa firmeza y esa valentía”, ha enfatizado la dirigente balear en una entrevista en Cope.

Así, tras este proceso de refundación, Cs dejarán atrás esta dinámica para “proponer una agenda reformista con un pacto intergeneracional, asegurar las pensiones, centralizar las competencias de sanidad”. “Esto no es de derechas o izquierdas”, ha recalcado. Sobre el voto a favor de Ciudadanos a la Ley del “solo sí es sí”, Guasp ha admitido que fue un “verdadero error” ante las consecuencias “dramáticas” que se están conociendo tras la entrada en vigor de la misma y aseguró que consecuencias podrían haberse previsto y que ella no hubiera votado a favor.