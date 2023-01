Arrimadas deja la presidencia de Cs: “Quienes se creen más importantes son los más prescindibles”

Después de unas primarias enfrentadas, Ciudadanos llegó al cónclave de “refundación” con la idea de “sumar”, “renacer” y poder reflotar el proyecto liberal.

Inés Arrimadas deja la presidencia del partido convencida de que aún se puede lograr un proyecto que “reilusione” convencida de que “no hay nada que llene más que estar en el sitio correcto en el momento más difícil” instando a todos a “no rendirse” y “luchar”.

La asamblea general de los naranjas recibió a Arrimadas con un largo aplauso, en pie. La presidenta de Cs dio las gracias a todos por las experiencias vividas, por las personas que ha podido conocer y los días que ha permanecido al frente del partido. “Hoy soy más fuerte, más optimista y miro el futuro con más ilusión” gracias a esta etapa. “Ha sido una experiencia que no olvidaré”, dijo.

En su etapa como presidenta, reconoció que, “en los momentos difíciles, de tener que tomar decisiones tampoco me he sentido sola”. “No tendré vida para agradecer a todo lo que el partido me ha dado y me habéis dado”. Hubo recuerdo también para Albert Rivera, quien fue presidente del partido durante 13 años.

Arrimadas mantendrá la portavocía del Congreso, una encomienda que le hace la nueva dirección de Cs y que dijo, lo hará con mucho “honor”.

Cede el testigo a Patricia Guasp y Adrián Vázquez a quien deseó “mucha suerte” y agradeció también a los miembros de las otras dos candidaturas destacando el “talento” que hay en el partido. “Tenemos que estar orgullosos” instando a apoyar a la nueva dirección para sacar el proyecto adelante. Arrimadas dijo que no sigue en la presidencia del partido convencida de que tendrá “más opciones” con personas nuevas que vienen de otros ámbitos y están preparadas para hacerlo y porque “jamás se me ha pasado por la cabeza que yo era más importante que este partido, nunca”. “Nunca nadie es demasiado importante y quien se lo cree, son los más prescindibles”, un dardo, tal vez, para Edmundo Bal, aunque no le citó de manera expresa.

Inés Arrimadas durante su intervención en la VI Asamblea de Ciudadanos FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

Se mostró convencida de las “opciones reales” de sacar adelante el proyecto de Ciudadanos. “España será un país mejor con un partido como el nuestro”, dijo.

Arrimadas reconoció que habrá un “cambio radical”. Conseguir remontar, dijo, “solo depende de nosotros mismos, porque, nuestro peor enemigo solo hemos sido nosotros mismos”. Aseguró que no se remontará el partido peleándonos entre compañeros, echando la culpa a los otros, a cualquier excusa. “No se puede combatir el cainismo en España matando a Abel todas las semanas”. Instó a reconocer errores, mirar más al futuro y sintiéndose orgullosos de lo conseguido: desde que pareciera normal pactar con los independentismos a que ahora haya que poner excusas para justificarlo, del cambio que propiciaron en Andalucía, subrayando que “la política no solo son propuestas, son actitudes”. La líder de Cs saliente instó a los naranjas a ser “rebeldes, desacomplejados, inconformistas. Seamos radicalmente libres”. No podemos mirar al cortoplacismo de solo sacar a Sánchez de la Moncloa. Es una prioridad, pero hay que transformar España y eso no vendrá de los partidos que nos han liderado siempre, no llegará de los partidos mirando a derecha e izquierda” y les pidió que otros partidos no les engañen los “cantos de sirena”. “No quieren nuestro proyecto, solo quieren nuestros votos”. “Quieren matar la opción de que España tenga gobiernos liberales”. “No demos la libertad por sentada, es una conquista diaria”.

Arrimadas instó a Cs a sentir “confianza” de lo que podemos conseguir. “Si no somos nosotros, quién lo hará? ¿Quién podrá decir a la izquierda que ellos son la antítesis del progresismo?” e instó al partido a “escribir las mejores páginas de a historia”. Asimismo, aseguró que el “pesimismo es el refugio de los cobardes”.