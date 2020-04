El “Dúo Dinámico” vuelve a la actualidad con el “Resistiré”

A la niña Campos le están propinando unos dias de doble pasión. Podría entonar el "Resistiré” tal Belén Esteban presumiendo de buena tortilla de patatas en su debú culinario. Mi madre las hacía únicas, no les ponía jamón ni chorizo, y mis amigos venían a casa solo a comerla. Parece injusto y casi inexplicable , no merece semejante cuestionamiento. Le dicen de todo intentando descalificarla. Me pregunto a qué viene semejante arremetida tildándola tal cual de "elitista, clasista -que viene a ser lo mismo- soberbia, pelota -¡caray!- egocéntrica“ aunque la consideran, al menos eso, una buena profesional. También sin excederse. Ella no entiende la arremetida quizá propiciada por estos relajados días de pasión y ocio donde las horas se hacen interminables y disparatan el discurrir. Ella no se lo echa a la espalda, aunque querría, y lo considera dislates actuales sin nada más en que ocuparse aunque ha sentado muy bien la decisión del “Dúo Dinámico” de regalarle a Madrid los derechos de autor de su famoso “Resistiré”. Detallazo generoso de los que no abundan. ¡Bravo por ellos! Qué oportunidad la de Manolo y Ramón que se relanzan y actualizan con una buena obra. Nunca lo habrían imaginado sus muchos años de éxito y gloria, el tiempo pone a cada un en su sitio a veces sorprendentemente.

Es el caso. Yo los conocí bien porque cada mediodía coincidíamos en el Club Natación Barcelona compartiendo sol y baños de mar. Entonces el club estaba prohibido a las mujeres y los maridos aprovechaban, no solo para tostarse y ponerse negros, sino para ocuparse en menesteres menos relajantes. El club era una escapatoria.

”Resistire” es, y ahora más, una canción para la eternidad que ahora casi se convierte en himno de batalla , paciencia, alivio y aguante. Volverá a sonar y asombrará a las generaciones actuales. Nació cual ligero entretenimiento estival porque entonces se llevaban las “canciones de verano” y todos se mataban por conseguirla. Eran imprescindibles tal “la canción del verano, llegó…” para el caluroso relax, y no tenían ni mucho menos las inesperadas y sorprendentes pretensiones reivindicativas de la actualidad. A veces surge el milagro de forma imprevista y Manolo y Ramón más populares como “Dúo Dinámico” están otra vez en el candelero cuando nadie podía imaginarlo. La crisis ya tiene su canción, lo que faltaba.