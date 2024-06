El 70,4% cree que el Rey es garantía de estabilidad

Hoy se conmemora el décimo aniversario de la llegada al trono de Felipe VI. Es, sin duda, una efeméride trascendental dado que su proclamación imprimió un nuevo aire a la Corona en un momento especialmente convulso. No en vano, durante esta década, la Jefatura del Estado ha nadado en tierras movedizas como consecuencia del fin del bipartidismo, la llegada al Consejo de Ministros de partidos abiertamente republicanos, el desafío independentista o la crisis sanitaria. Pese a las dificultades y adversidades, un 70,4% considera que el actual Jefe del Estado es garantía de estabilidad, según el estudio de NC Report para LA RAZÓN con motivo del décimo aniversario de su proclamación.

Don Felipe es garantía de estabilidad.Así lo creen siete de cuatro encuestados. Durante esta década se han celebrado cinco generales en nueve años y le ha tocado consolidar la Monarquía en unos tiempos en los que predomina la polarización y la crispación. Los votantes de todas las formaciones políticas –excepto Sumar– están de acuerdo con esta afirmación. Los electores del PP y Vox son quienes están más de acuerdo, con un 92% y 93,3, respectivamente. También los socialistas un 61,5% frente a un 7,7% que considera lo contraria aseguran que es garante de estabilidad. En el lado opuesto, los votantes de Sumar son más escépticos ya que el 48,7% responde que no. Sin embargo, no llegan a ser la mayoría, pese a la naturaleza abiertamente republicana de la formación.

En este sentido, un momento trascendental fue su discurso del 3 de octubre del 2017 con motivo de la declaración unilateral de independencia. Calificado como uno de los «momentos muy graves para nuestra vida democrática», Felipe VI expresó su «compromiso como Rey con la unidad y la permanencia» de España, que establece el artículo 56.1 de la Constitución. La mayoría de los encuestados –un 67,5%–, incluidos los votantes socialistas, aplauden esa alocución y piensan que su papel fue fundamental para garantizar la unidad de España cuando sucedió el «procés». Por formaciones políticas, los votantes del PP lo hacen en un 88%; los de Vox en un 100% y los del PSOE en un 53,8 frente a un 30,8% que considera lo contrario. Respecto a los votantes de Sumar, un 52,5% cree que su papel no fue fundamental. Sin embargo, lo más llamativo es que un 47,5% opta por responder que no sabe no contesta.

En este sentido, en cuanto a la valoración sobre su desempeño durante todos estos años, la amplia mayoría –un 66,3%– valora su reinado como bien o muy bien frente a un insignificante 9,7 que contesta mal o muy mal. Por formaciones, nuevamente todos los partidos aprueban su labor al frente de la Institución, excepto la formación que representa a Yolanda Díaz. Los votantes de Alberto Núñez Feijóo son quienes en mayor porcentaje aprueban esta calificación el trabajo del Rey, un 92,4%. Le siguen los votantes de la formación de Santiago Abascal con un 76,7%. Por su parte, un 51,5% de los encuestados que votan al PSOE puntúa con esta calificación su desempeño. Entre quienes optan por la papeleta de Sumar, llama la atención que un 52,5% califica con un regular su trabajo frente a tan solo un 27,5% que asegura que lo ha hecho mal o muy mal.

Sin duda ,unos de los rasgos que está definiendo a la Jefatura del Estado es la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. Don Felipe tuvo claro que las nuevas señas de identidad de la Institución que representaba eran ejemplaridad, transparencia y renovación. Desde 2015, se publica anualmente la relación de presentes que reciben en aras a la transparencia anunciada desde su llegada a la Jefatura del Estado y se auditan sus cuentas. Estos gestos a favor de una Monarquía renovada encuentran su respaldo en la ciudadanía. En este sentido, un 65,1% de los encuestados considera que Felipe VI ha dotado a la Institución de mayor transparencia. Esta afirmación la respaldan los votantes del PP, PSOE y Vox. Solo los de Sumar están en contra. Así, un 88% de los votantes de Feijóo creen ha impreso una mayor transparencia a la Corona frente a un 93,3 de votantes de Vox. Los votantes socialistas también defiende el esfuerzo y avance de la Jefatura del Estado en este ámbito. Por su parte, los de Sumar, un 75%, no considera suficiente los pasos en aras de la transparencia. Por todo ello, casi siete de cada diez considera que ha consolidado al Monarquía. Por formaciones, lo suscribe un 92,8% de los votantes del PP; un 93,3% de los de Vox y un 56,9% de los del PSOE. En el lado opuesto para el 87,5% de los electores de Sumar no ha sido así.

Don Felipe es considerado como el primer embajador de la marca de España. Hasta un 71,4% de los encuestados así lo considera, siendo el mayor porcentaje entre los votantes del PP con un 96%. La encuesta de NC Report también pregunta por el papel de la Reina Letizia. Implicada en causas sociales y con una gran capacidad para comunicar es un activo para la Corona. Para el 61,8% de los encuestados durante esta década lo ha hecho bien o muy bien. Los votantes del PP –84,7%– seguidos de los de Vox –62,1%– y los de PSOE –53,8%– son quienes mejor le valoran. La Princesa Leonor juró la Constitución al cumplir los 18 años y rubricó así la continuidad de la Monarquía Parlamentaria. Para siete de cada diez, la Princesa de Asturias garantiza el futuro de la Corona. Así lo creen todas las formaciones menos Sumar donde un 47,5% cree lo contrario.