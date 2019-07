Ábalos: "Permitir una investidura fallida pensando en una negociación contrarreloj en septiembre es un error"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, tachó de "error" este jueves una estrategia que pase por "permitir una investidura fallida pensando en una negociación contrarreloj en septiembre".

Así lo trasladó en la rueda de prensa en Ferraz en la que dio cuenta de la Ejecutiva del PSOE en la que el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, comentó que Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, pidió liderar una Vicepresidencia social para cerrar un acuerdo.

El 'número tres' del PSOE hizo "un llamamiento al conjunto de las fuerzas del país, para que, en coherencia con su función de representatividad de la voluntad popular, permitan la investidura y posibilitar la constitución del Gobierno y el inicio de la legislatura".

Ábalos reclamó "madurez democrática" a todos los políticos y que es "preciso" que se refleje porque, a su juicio, "el nuevo tiempo político requiere madurez democrática para asumir y ejercer con seriedad el papel encomendado a cada cual". "Con sentido de la equidad y la proporcionalidad. Es preciso, añadió, que todos demostremos nuestra madurez democrática".

El 'número tres' del PSOE reclamó que "no obstaculice la viabilidad de la legislatura que es tanto como la viabilidad de España. Los votantes progresistas, que son la mayoría social de este país, no miran, toman nota y tienen memoria. Las oportunidades perdidas solo conducen al desencanto y la frustración, cuando no al desistimiento, al recelo y en algunos casos al rencor".

"Tratar de legitimar la inflexibilidad con una consulta son ganas de romper puentes y los puentes destruidos tardan tiempo en volver a levantarse", advirtió. Ábalos se dirigió expresamente a Podemos, para pedirle su apoyo porque es "incomprensible" que pueda permitir que no salga un gobierno progresista. Al líder del Partido Popular, Pablo Casado porque se ha mostrado como "líder de la oposición" dispuesto a pactar acuerdos de Estado, pero para abordarlos, recordó Ábalos, es necesario que haya Ejecutivo, y por eso apeló a la "justa reciprocidad", en alusión a cuando el PSOE en 2016 se abstuvo y permitió la investidura de Mariano Rajoy.

De Ciudadanos dijo que están en una "crisis existencial", que deben resolver por el bien del país, y que su líder, Albert Rivera, está en un "espiral de automarginación" porque nadie se niega, más que él, a no coger el teléfono al presidente de su país.

La Ejecutiva del PSOE aprobó este jueves un nuevo documento, que supone una ampliación del que presentaron hace unas semanas para llegar a un acuerdo programático con Unidas Podemos, pero también abierto a más formaciones.