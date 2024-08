El PP acusa a Óscar Puente de presionar al TC y dejar a Conde-Pumpido "en pelota"

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha cargado este martes contra las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, al criticar la actuación de los jueces con la Ley de Amnistía ya que considera que está intentando ejercer una presión sobre el Poder Judicial.

"Me parece mal. Me parece que el Gobierno no debe presionar al Poder Judicial y, de hecho, en el informe de Estado de derecho de la Unión Europea de este año, las cosas que más se censura a España es las presiones desde el gobierno para el Poder Judicial", ha dicho Pons en una entrevista en RNE.

Por ello, el dirigente popular ha lamentado que el ministro dé "por hecho" que el TC hará lo que le dicte el Gobierno en relación a la Ley de Amnistía "dejando a Cándido Conde-Pumpido en pelota". "Al final, si el Gobierno dice que el Tribunal Constitucional seguirá lo que el Gobierno diga, hay dos opciones: o el Tribunal Constitucional sale de inmediato a desmentirle por boca del Presidente del Tribunal, o da por buena una afirmación que pone en cuestión la independencia de ese tribunal". Asimismo, apuntó que Conde-Pumpido pasará a la historia como el menos imparcial y más politizado gracias a afirmaciones como la del titular de Transportes.

En relación al nombramiento del hasta ahora director de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo (PE), Jaume Duch, como nuevo conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, González Pons ha recalcado que conoce a Duch y que además es amigos suyo y ha afirmado que "lo va a tener muy difícil".

"Él ha trabajo durante muchos años para que Cataluña fuera una comunidad autónomas más y ahora se va a ver obligado por el Gobierno al que pertenece a defender una relación bilateral de Cataluña con Bruselas, que se impropia la Constitución y que no tiene ninguna otra comunidad autónoma".

Cónclave de barones

El europarlamentario también ha defendido el anuncio que hizo ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que aseguró que, ante la ausencia de una Conferencia de Presidentes que llevan reclamando desde hace meses, convocará a los presidentes autonómicos del PP para abordar la cuestión del cupo catalán con el fin de armar una respuesta conjunta a la financiación singular que arrasará con la igualdad de los españoles. Pons ha destaco que es normal que se reúnan los barones territoriales del PP, algo que ya hicieron hace unos meses en Córdoba, pero que también se debe ver normal que se reúnan con los barones socialistas, como ocurrió en la etapa del Covid.

Por ello, el vicesecretario de asuntos institucionales se ha mostrado "convencido" de que los mandatarios regionales de diferente signo político coincidirán en la posición y no cree que haya que "explorar ningún acuerdo" con ninguno de ellos ya que incluso los presidentes socialistas, entre los que ha nombrado al castellanomanchego, Emiliano García-Page, o al secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, "creen que es injusto".

Pons considera que los presidentes autonómicos del PSOE tendrán que decir "hasta aquí hemos llegado" con el cupo catalán porque es inaceptable que una comunidad se salga de la financiación general. "No se puede deshacer España por trozos para conservar gobiernos", ha advertido. También ha lamentado que los independentistas estén consiguiendo todo lo que le han pedido a Sánchez y ha augurado que este les dará, tarde o temprano, el referéndum.