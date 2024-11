Aldama dice al juez que Koldo tenía relación con Sánchez antes de la moción de censura contra Rajoy

El empresario Víctor de Aldama, comisionista de la "trama Koldo", ha asegurado en la Audiencia Nacional -según fuentes jurídicas- que fue Pedro Sánchez quien decidió que Koldo García fuese asesor de José Luis Ábalos cuando este fue nombrado ministro de Transportes.

En su declaración como imputado -en la que según las fuentes consultadas "está tirando de la manta" y "dispara a todos"-, el supuesto conseguidor de la trama de reparto de comisiones millonarias en la adquisición de mascarillas en pandemia ha dicho al juez Ismael Moreno -según esas mismas fuentes- que Koldo tenía una relación con Pedro Sánchez y Santos Cerdán, ahora secretario de Organización del PSOE, antes de la moción de censura que hizo presidente al líder socialista. De hecho, ha explicado, cuando triunfa esa moción de censura pensó "que iba a quedarse en Presidencia" como asesor. "Eso parece ser", ha contestado el imputado preguntado por si fue decisión del presidente del Gobierno que finalmente fuese asesor de Ábalos.

De hecho, fuentes jurídicas aseguran que según Aldama Sánchez pidió conocerle, para lo que le hacen ir a un acto del PSOE, en el que Sánchez "le dio las gracias por todo lo que estaba haciendo", presumiblemente por sus gestiones en México y Venezuela (ha llegado a afirmar que en el viaje a España de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, "estaba prevista una cena con Pedro Sánchez"). De ahí que, ha insistido, la foto con él en un mitin "en un reservado" en el que también estaba Koldo no es fortuita.

Reunión de Begoña Gómez con Teresa Ribera

Según ha explicado, fue él quien, como agregado comercial en Oaxaca, "organizó" el viaje oficial de Ábalos a México en febrero de 2019, para quien incluso "pidió seguridad" a las autoridades aztecas, algo que "molestó mucho" al embajador, que se quejó de que le estaban "puenteando".

El comisionista de la trama ha relatado al juez que se reunió "en varias ocasiones" con Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, y vicepresidenta de la Comisión Europea in pectore, para impulsar un proyecto sobre la España vaciada con el objetivo de promocionar "pueblos temáticos" que crearan puestos de trabajo y dinamizaran esos núcleos rurales. La ahora vicepresidenta tercera del Gobierno, ha insistido, sabía "perfectamente" quien era él.

En ese proyecto, ha explicado, estaba también implicada Wakalua, filial de Globalia que patrocinó el África Center de Begoña Gómez. De hecho, ha asegurado que para intentar sacar adelante la iniciativa la esposa de Pedro Sánchez estuvo reunida al menos una vez con Ribera, aunque a ese encuentro él no asisió, ha matizado.

Declaración a petición propia

Fue el propio Aldama quien solicitó declarar de nuevo ante el juez del "caso Koldo", amparándose en su derecho a hacerlo en cualquier momento a lo largo de la instrucción, una comparecencia para la que el instructor acordó solo la defensa del empresario y el fiscal Anticorrupción pudiesen asistir de forma presencial a la declaración, obligando al resto de defensas y a las acusaciones populares a seguir el interrogatorio por videoconferencia desde otra sala. Una decisión que no ha gustado a las acusaciones populares -una de ellas, Iustitia Europa, recurrió ayer in extremis la resolución judicial al considerar que atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva- y tampoco al resto de las defensas, a quienes Aldama ya dejó claro que no contestaría.

Aldama no solo es pieza clave, según ha puesto de relieve el juez, en el entramado creado "para la consecución de negocios con las Administraciones Públicas", en el que el exministro José Luis Ábalos ocupaba un "papel principal", sino que también tiene un protagonismo relevante en otros hechos sobre los que formalmente no se extiende por ahora el objeto de la investigación, como el rescate de Air Europa -que se produjo cuando era consejero de la compañía y para el que se habría valido de su relación con Ábalos y su entonces asesor, Koldo García- y la sorpresiva visita a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, al margen de la trama del supuesto fraude en el sector de los hidrocarburos por la que se encuentra en prisión y que investiga el también juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El "conseguidor" de la trama también ha estado en el disparadero por sus encuentros con Begoña Gómez coincidiendo con el rescate de Air Europa, aunque la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado al margen expresamente por dos veces esta operación de la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

"Nexo corruptor" entre la trama y Transportes, según la UCO

Pero en lo que hace referencia al "caso Koldo", el juez Ismael Moreno ha centrado sus pesquisas en la capacidad de influencia de Aldama en el ministerio que entonces dirigía Ábalos (a quien conoció en agosto de 2018 a través de su hermano, que era escolta del ministro), que fue también secretario de Organización del PSOE y a quien ahora investiga el Tribunal Supremo por cuatro delitos, que habría conseguido -según el instructor- mediante pagos a Koldo García (a razón de 10.000 euros al mes) y otros "de carácter extraordinario" al propio Ábalos, como la compra de un chalet en una urbanización del Puerto de Santa María, y el pago del alquiler (a través de un testaferro) del piso para la pareja del entonces ministro, Jessica Rodríguez, en la plaza de España de Madrid.

La compra de ese chalet sería la contraprestación que habría percibido de la supuesta trama fraudulenta en el sector de los hidrocarburos a cambio de mediar para que la empresa Villafuel obtuviese el título de operador, una gestión que quedó "comprometida" con la salida de Ábalos del Gobierno en julio de 2021 y por la que, según el testimonio anónimo de dos empresarios, se entregaron 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

De hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala a Aldama como el "nexo corruptor" de la presunta trama con el ministerio de Transportes que en esas fechas dirigía Ábalos. En la exposición razonada remitida al Supremo con la relación de indicios para imputar al exministro (como finalmente hizo el alto tribunal), el juez Moreno señalaba que el empresario "se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión final del rescate" de Air Europa mientras, como asesor de la compañía, mediaba para intentar el cobro de una deuda de 200 millones de dólares que Air Europa tenía pendiente con el Gobierno de Venezuela.

Aldama y el entonces consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo estuvieron informados al detalle por Koldo García de la reunión que mantuvo Ábalos este el 16 de julio de 2019 con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la vicepresidenta y ministra de Economía Nadia Calviño, justo la misma tarde que estaba previsto que Aldama e Hidalgo "mantuvieran una reunión con Ábalos", por lo que mientras los dos empresarios esperaban "Koldo informaba a Aldama" de que el ministro estaba reunido con "Nadia". "Está en ello", "lo está arreglando", "es una máquina", "solo funciona con presión", le fue dando cuenta del rumbo de las gestiones a través de WhatsApp.