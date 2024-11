Aldama, ante el juez del "caso Koldo": tirar de la manta o desvincular a Sánchez

El empresario Víctor de Aldama, el «conseguidor» de la «trama Koldo», declara hoy a petición propia tras casi mes y medio en prisión, aunque no por esta causa sino por su supuesto papel predominante en un fraude millonario en el sector de hidrocarburos. Su comparecencia –en la que según ha adelantado ya su abogado solo contestará a las preguntas del juez, del fiscal Anticorrupción y de su defensa– viene precedida del runrún de que el expresidente del Zamora CF tirará de la manta tras un posible pacto con la Fiscalía con el objetivo de conseguir un trato más benévolo por su colaboración con la Justicia. Pero algunas acusaciones populares no lo tienen tan claro y presumen que lo que hará será desvincular a Pedro Sánchez –a quien en las conversaciones intervenidas se refería como «el 1»– del rescate de Air Europa (que aunque no forma parte del objeto del proceso fue puesto sobre la mesa por el propio Ismael Moreno en la relación de indicios remitidos al Tribunal Supremo para imputar al exministro Ábalos).

«No tengo tan claro que vaya a cantar», asegura el abogado Javier María Pérez-Roldán, abogado de Hazte Oír, una de las acusaciones populares, quien barrunta que el motivo de su comparecencia sea «blanquear a Sánchez para deshacer cualquier duda respecto al presidente del Gobierno, y conseguir así a cambio un trato privilegiado de la Fiscalía». «Implicar a Ábalos tenía sentido antes, pero no ahora que ya está siendo investigado por el Supremo», señala. «Lo único importante de lo que puede hablar es del rescate de Air Europa», apunta el letrado, que sin embargo considera que este asunto sería competencia del Tribunal Supremo, dado el papel que según el juez jugó el exministro y sus reuniones con Sánchez y Nadia Calviño.

También Luis María Pardo, abogado de Iustitia Europa, sospecha que Aldama opte finalmente por echar un capote a Sánchez «y señalar a Ábalos y a su hijo» en lugar de buscar involucrar al presidente en el «caso Koldo». «Soy muy escéptico», admite el letrado, que hace hincapié en que el juez Ismael Moreno «no le va a dejar declarar sobre hechos ajenos a la causa» (no solo sobre el rescate de Air Europa o la visita exprés de la vicepresidenta de Maduro Delcy Rodríguez, sino tampoco sobre su relación con Begoña Gómez).

En parecidos términos, fuentes de la Asociación Liberum, otra de las acusaciones populares, dudan de que haya pedido declarar para centrarse en los contratos de mascarillas investigados. «Si es para eso me parece una sobreactuación», aseguran. «No tiene sentido». Y se decantan también porque querrá declarar sobre asuntos «que están en el proceso pero no forman parte del objeto del procedimiento, como el rescate de Air Europa o la visita de Delcy».

Al igual que Iustitia Europa y Hazte Oír, desde la Asociación Liberum se quejan de que no puedan asistir de forma presencial a la declaración de Aldama (que tendrán que seguir desde otra sala de vistas de la Audiencia Nacional). «Es la primera vez que nos envían al gallinero en una declaración», se quejan. «Eso da a entender que está pactado y se ha negociado antes con el fiscal», aventuran.

Fuentes de la defensa de otro imputado asumen que Aldama «tal vez sí ha podido llegar a un acuerdo con Anticorrupción», dada la «urgencia» con la que se le ha citado y al hecho de que solo declarará ante el instructor, el fiscal y su abogado. «Es importante porque hablará de muchas cosas aunque vamos a ver si le deja el juez», matizan. Al igual que las acusaciones, se quejan de que no poder asistir de forma presencia a la comparecencia «atenta contra el principio de inmediación y de igualdad de armas». «No es habitual y no encuentro una explicación lógica», se resignan.

Y en el PP, que también ejerce la acusación popular, quieren que Aldama explique «cuántas veces se reunió con Sánchez y Begoña Gómez en Moncloa» y que aclare si «ordenó a empresarios de la trama enviar a Ferraz bolsas con dinero negro».