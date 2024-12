El PP aprovecha la imagen de Ábalos en el Supremo para cargar contra Sánchez: "Lo sabía y lo tapó"

El PP aprovechará al máximo el "mes de la corrupción" como ellos mismo lo definen respecto a todas las citas judiciales que esperan al entorno del PSOE, cercado por la corrupción. Hoy mismo, ante la declaración del exnúmero dos de Pedro Sánchez en el PSOE, José Luis Ábalos, en el PP apuntan directamente al presidente del Gobierno, por su propia responsabilidad al cesar a Ábalos como ministro en 2021, cuando los populare sentienden que el Gobierno ya conocía la trama corrupta.

Los populares aprovechan la imagen poderosa de hoy, con Ábalos declarando ante el Tribunal Supremo y lo utilizan así para marcar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, el guion general pasa por acusar a Sánchez de "tapar" la corrupción del Gobierno, al tener en conocimiento -según ellos- todo sobre Ábalos y tan solo cesarlo como ministro. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado hoy a Sánchez de cesar a Ábalos sabiendo "todo" respecto a la supuesta trama corrupta que afecta a Ábalos dentro del "caso Koldo". "Lo que está claro es que (Ábalos) fue nombrado por Pedro Sánchez y si le hizo dimitir y le pidieron el carnet del PSOE por haber nombrado a Koldo, por la misma regla de tres y con la misma vara de medir, Pedro Sánchez debería de tomar el mismo camino", ha asegurado la portavoz popular en una entrevista en Espejo Público.

Los populares creen que cuando Sánchez cesó a Ábalos "como todopoderoso número 2 del PSOE", "sabía absolutamente todo, era consciente de la corrupción que estaba dentro del corazón de su Gobierno y su partido”. Frente a todo ello, “lo que hizo fue taparla con la destitución”, señala la secretaria general del PP.

Al ser preguntada por las declaraciones del Gobierno acusando a la oposición de pretender hacer ruido presentando denuncias y que esas investigaciones no tocan a Sánchez, Gamarra ha respondido que eso lo dijeron en febrero y en marzo -cuando saltó el 'caso Koldo'- y hoy no están ante "elucubraciones" sino ante "actuaciones judiciales" en España, "que tiene un Estado de Derecho sólido". Gamarra ha indicado que "lo primero que debería hacer su presidente del Gobierno es defender al Poder Judicial como no puede ser de otra manera en la democracia" en vez de "atacarlo". Así, ha recalcado que se trata de investigaciones judiciales abiertas y hoy mismo van a ver al exministro José Luis Ábalos "desfilando por el Tribunal Supremo". Los populares encuadran las palabras de Sánchez sobre que el PP incide en la Justicia, en el "calvario judicial" del Gobierno, donde todos los españoles conocen el "adviento judicial" que persigue al presidente del Gobierno.

En el PP, a la vez, aprovechan la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición para incidir en la soledad de Sánchez. La cuestión de confianza planteada por Junts es leída así en Génova. Así, Gamarra insiste en que el Gobierno solo tiene dos caminos: "terminar con este vía crucis o seguir cediendo a los chantajes que pagamos todos los españoles", advierte. "Consiguió una investidura, pero no tiene mayoría parlamentaria".