La Audiencia de Madrid pone fin a la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en el "caso Begoña Gómez"

La Audiencia Provincial de Madrid anula la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar en el "caso Begoña Gómez" al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

La Sección 23 revoca la admisión de la querella que presentó Vox en contra de Martín Aguirre y que supuso que el instructor comenzase a investigarle por un delito de malversación de caudales públicos en relación con el apoyo que prestaba la asesora de Moncloa Cristina Álvarez a la esposa de Pedro Sánchez en sus actividades profesionales privadas.

"No se cita en la querella, ni se proporciona el más mínimo indicio de la participación en dicha actividad de Martín Aguirre", señala la instancia superior al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

En esta línea del procedimiento (ahora archivada para el delegado madrileño) se indagaba en si incurrió en responsabilidades penales al ser el superior jerárquico de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, cuando esta realizaba gestiones de la cátedra extraordinaria que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Los magistrados madrileños resuelven que "tampoco se aportan indicios del supuesto conocimiento" por parte de Martín Aguirre de que la alto cargo "estaba excediéndose de sus funciones, por indicación de Gómez". Para la Audiencia de Madrid se trata de "meras suposiciones" de las que no se ofrece "el más mínimo indicio de responsabilidad" para él.

Principalmente, porque tampoco "se proporciona el más mínimo indicio" de que, entre los cometidos encomendados al entonces secretario general de Presidencia, estuviese el "fiscalizar la función de dicho cargo de confianza" o el "control" de su desempeño.

Eso sí, mantiene la imputación por malversación de fondos públicos para la mujer de Sánchez y Álvarez, dado que, en su caso, "resulta responsable el que utiliza en interés particular el citado cargo público y también lo es quién debiendo limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular".

Martín Aguirre era el secretario general de la Presidencial del Gobierno (julio 2021-marzo 2023) y Álvarez dependía, formalmente, de este departamento como directora de Programas, cuando se encargaba de cuestiones del día a día de la actividad profesional privada de la esposa del jefe del Ejecutivo.