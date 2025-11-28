El aviso de Rajoy a Ábalos sobre la corrupción del PSOE en 2018: "La tiene muy cerca"

"Señor Ábalos ¿está usted en condiciones de garantizar que se han presentado a las elecciones sin financiación ilegal?". En sus últimas fechas como presidente del Gobierno y con varias cuestiones sobre las acciones del PSOE, Mariano Rajoy, cuestionó al exsecretario de Organización del PSOE sobre la financiación para las elecciones. Sin conocerse la trama de las mascarillas que han llevado tanto al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como a su mano derecha, Koldo García, a la prisión de Soto del Real, en la moción de censura del año 2018, el antiguo líder de Génova contestó al discurso realizado por José Luis Ábalos en la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En este sentido, con un discurso incisivo para tumbar el Gobierno de Mariano Rajoy, Ábalos llegó a afirmar que para los populares no tenía gran importancia el Estado y España. Entre vítores y aplausos de la bancada socialista, el primer ministro en activo que ha entrado en prisión en la historia de la democracia arremetió durante toda su intervención contra las acciones del Gobierno. Durante cerca de 50 minutos y bajo la atenta mirada del antiguo líder del PP, Mariano Rajoy, el exministro de Transportes y número dos, aunque ahora Sánchez de manera pública se haya olvidado de su figura, aseguró que no les importaba "debilitar o dañar la imagen" de las instituciones democráticas.

Con el silencio en el Congreso de los Diputados tras los aplausos rotundos de la bancada a José Luis Ábalos, Mariano Rajoy subió al atril para responder ante las acusaciones vertidas. "¿Señor Ábalos, ¿está usted en condiciones de garantizarnos que se ha presentado a las elecciones -usted y todos sus colegas- sin financiación ilegal ninguna?... ¿Puede usted explicar a esta cámara con qué autoridad moral hablan ustedes?", señaló el expresidente del Gobierno.

Fuera de la cuestión más sonada que concuerda con la actualidad en el PSOE, el expresidente del Gobierno recordó la situación judicial de los ERE en Andalucía que se encontraban sin una resolución judicial. "Mire usted, señor Ábalos, corrupción, como sabe usted muy bien, porque la tiene muy cerca, la hay en todas partes. No conoce barrios, ni banderas, ni doctrinas. ¿Qué le voy a contar yo a usted que no sepa? Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas. Si no, mejor callarse", sentenció Mariano Rajoy.

La entrada en prisión de Ábalos y la sombra de la supuesta financiación ilegal en el PSOE

Sin más tiempo para debatir, el Congreso apoyó la moción de censura y el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, arribó a la Moncloa donde acumula tres legislaturas. Las palabras quedaron en el olvido pero la entrada en prisión del exministro de Transportes y el cambio de foco de Anticorrupción en el sistema de pagos del partido desde el año 2017, han recogido las palabras de Mariano Rajoy en el tablero político. Con los diversos casos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno, la sospecha de la financiación de las primarias ha reaparecido en la cabeza de los ciudadanos.