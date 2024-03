La AVT critica a Sánchez por no asistir al homenaje en el Bosque del Recuerdo y "contraprogramarles"

El Bosque del Recuerdo del parque del Retiro de Madrid ha vuelto a reunir, como cada año, homenaje a las víctimas que hace 20 años fueron asesinados en los trenes de la muerte.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ausencia en el tradicional acto conmemorativo de los atentados del 11M en el parque madrileño de El Retiro y le ha advertido que "no silenciará a las víctimas". "¿Qué tienen mejor que hacer hoy que estar con las víctimas del terrorismo?", ha preguntado Araluce en el inicio de su discurso ante la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, entre otros.

La presidenta de la AVT acusó al Gobierno de "contraprogramar" el acto del Bosque del Recuerdo para "hacerse fotos con dirigentes europeos". "Fotos, minutos de silencio y promesas que jamás se cumplen, todo ello en un acto para las víctimas sin víctimas", ha recalcado Araluce en alusión al que la Comisión Europea celebra también este lunes en Madrid para conmemorar el día Europeo de las Víctimas del Terrorismo con presencia de los reyes.

Feijóo, Ayuso, y Martínez-Almeida, conmemoran el 11M en el” Bosque del Recuerdo" junto a la AVT. David Jar David Jar Fotógrafos

Tras considerar que la presencia de políticos en estos actos de homenaje es una "obligación", ha insistido en que estar con las víctimas "no consiste en hacerse una foto y poner un tuit". "Estar con las víctimas es aprobar leyes que reconozcan su especificidad y prevean ayudas y prestaciones para el colectivo, pero también es ponerlas en el centro del debate público, es llevar sus historias a las aulas y a las televisiones autonómicas, es incluirlos en los planes de estudios", ha añadido.

También ha reprochado que no estuviera tampoco el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "No solo es que no acompañen hoy a las víctimas, más bien es que renieguen de nosotras durante todo el año. Es injusto, indigno y humillante", ha dicho Araluce.

También ha recordado que el estado actual de muchas víctimas del 11M es de "estrés postraumático y ansiedad"veinte años después de la masacre que se cobró la vida de 193 personas e hirió a más de 2.000. "¿Hay que obviar esta situación? ¿Hay que silenciarnos y escondernos debajo de la alfombra?", preguntó Araluce antes de referirse al terrorismo de ETA y a los que "aplaudían y defendían" a la banda desde las instituciones y siguen haciéndolo.

Apuntó que las víctimas tienen hoy una sensación de "derrota total" después de que todos los etarras estén cumpliendo condena cerca de sus casas, de que "el relato que está calando en este país es el de que hubo dos bandas con víctimas en ambos" y de que se considere ahora a Bildu "la luz que ilumina España", un partido "joven, de izquierdas, con ideas frescas y que protege a la clase trabajadora".

Apuntó que a las víctimas del terrorismo se las considera, según apuntó como si fueran "vengativas", estuvieran "ancladas en el pasado" y hubieran sido "politizadas". Criticó que, mientras una plataforma entrevistó a un histórico líder terrorista -en referencia a la que Jordi Évole hizo a Josu Ternera- todo el archivo audiovisual que existe sobre víctimas del terrorismo se considera "aburrido, caduco y muy marcado ideológicamente". "Aunque tengamos cada vez menos altavoces, aunque nos limiten los medios materiales y humanos para seguir trabajando por y para las víctimas del terrorismo y aunque nos encontremos ante un horizonte de lo más oscuro, les aseguro que no van a conseguir silenciarnos", ha apostillado Araluce.

Pero la presidenta de la AVT también ha censurado los beneficios penitenciarios a los etarras a pesar de que no se han arrepentido y no han colaborado en la justicia para esclarecer los atentados pendientes de resolver, como en su opinión también lo está el del 11M.

También ha intervenido en el acto Ángeles Pedraza, la que fuera presidenta de la AVT y madre de una víctima del 11M, Miryam, que habría cumplido 46 años. Pedraza también criticó la política penitenciaria del Gobierno, que ha dado como resultado "excarcelar asesinos, reescribir la historia, blanquear el terrorismo, tergiversar y matar conciencias", algo que no se puede permitir y que es consecuencia de un ministro del Interior "que se ha vendido al poder".

Pedraza arremetió contra el ministro del Interior, Grande-Marlaska también por su ausencia en el acto y destacó que, "cuando abandonó la toga, dejó apartado la decencia y la dignidad".

En el homenaje organizado por AVT con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, al que han asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Pedraza, madre de una de las fallecidas en el atentado del 11M, ha criticado que el Gobierno saque a los terroristas "a la calle" con tal de mantener su asiento en La Moncloa.

Como cada año, de nuevo, 193 globos blancos volaron hacia el cielo en recuerdo por aquellos a los que los trenes de la muerte les arrebataron su vida para siempre.

"Hoy y siempre mantendremos vivo el recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo. Nuestro consuelo a sus familias, nuestro reconocimiento a los efectivos que trabajaron en la tragedia y a la sociedad civil que colaboró de manera admirable", escribió Feijoó en sus redes sociales. Horas antes destacó que "el terrorismo es una infamia que no puede caer en el olvido. En el vigésimo aniversario del 11M queremos reafirmar nuestra repulsa al terrorismo en todas sus formas. Debemos recordar a las víctimas y tener siempre presente el dolor de todo un país".