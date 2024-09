Barrabés, sobre el máster de Begoña Gómez: "Me llamó y me dijo si le podía ayudar. Me pareció una cosa seria"

"¿Usted conoce a doña Begoña Gómez?", le preguntó el juez Juan Carlos Peinado al empresario Juan Carlos Barrabés el pasado 15 de julio nada más comenzar el interrogatorio en su declaración como testigo. Tal y como consta en los audios de esa comparecencia, tras contestar afirmativamente, le inquirió: "¿Conoce usted a don Pedro Sánchez?". "Sí, también le conozco", respondió el empresario. Eso sí, dejó claro que no mantiene relación de amistad "con ninguno de ellos".

Respecto a Begoña Gómez, y después de que el juez le recordase que estaba declarando bajo juramento y con la obligación de decir la verdad, dada su condición de testigo, Barrabés afirmó que su relación con la esposa del presidente del Gobierno fue "por el máster".

"¿Y con don Pedro Sánchez?", quiso saber el magistrado. "No sé, le he visto un par de veces o a lo mejor alguna más en algún evento y no tengo una relación profesional con él ni de amistad ni nada de ese tipo". "¿Usted ha ido en alguna ocasión al complejo residencial de La Moncloa?", quiso saber el instructor. "Sí".

"¿Cuántas veces?". "No sé cuantas, tampoco muchísimas, cinco veces, cuatro, no quiero decir una cifra exacta, varias veces a ver a Begoña Gómez por el tema del máster y a ver a Pedro Sánchez una vez o dos. Y ya está". Siempre que acudió, explicó, fue "con citación". "Yo nunca he llamado", matizó. El juez Peinado preguntó por el motivo de esas visitas. "Con Begoña Gómez siempre fue el tema del máster y con Pedro Sánchez, creo que fue haciendo una ronda o algo así con empresas y eso. Sería para tener mi opinión sobre innovación".

En una de esas reuniones con Begoña Gómez, también "estuvo Pedro Sánchez durante un rato". "No quiero mentir, quiero entender bien las preguntas", defendió el empresario ante la insistencia del juez en recordarle que se encontraba bajo juramento. "Voy a intentar que sean muy claras y no ofrezcan ningún tipo de dudas", le tranquilizó Peinado. "Muy bien, se lo agradezco, porque no estoy muy bien", aseguró respecto a su estado de salud.

A preguntas de Peinado, el testigo (ahora imputado) dijo no conocer ni al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache (igualmente investigado en la causa) ni al vicerrector Juan Carlos Doadrio, aunque sí afirmó que conoce al exCEO de Globalia Javier Hidalgo, con quien precisó que tuvo una "relación laboral".

Barrabés explicó que estudió Turismo en una escuela privada y "luego estuve en Harvard también en un curso muy potente". "Soy una persona hecha a sí misma desde siempre", se reivindicó preguntado por su formación académica. "No soy licenciado ni nada por el estilo". "La pregunta es muy concreta -volvió a la carga Peinado- ¿Cuál es su titulación académica?". "No la tengo", la reiteró. "Mi mundo ha sido siempre el de la innovación, que va cambiando".

"La he visto en bastantes ocasiones"

"¿Conoce usted a doña Begoña Gómez Fernández?", volvió a preguntar Peinado. Tras contestar de nuevo afirmativamente, el juez quiso saber desde cuándo conoce a la esposa de Pedro Sánchez. "Creo que la conocí, porque lo he estado mirando, en el año 2019 en un evento". El interrogatorio se sucedió entonces como sigue:

Peinado (P): En todo caso. ¿después de que ella pasara a vivir en el complejo residencial del Palacio de la Moncloa?

Barrabés (B): Eso ya no lo sé. No soy consciente de eso. No tengo ni idea.

P: ¿En cuántas ocasiones se han visto ustedes y dónde?

B: Vamos a ver. Yo la he visto en bastantes ocasiones porque con el máster nos vimos. Algunas veces vino a mi oficina y otras también fui a Moncloa alguna vez a verla y no recuerdo más sitios.

P: Le voy a pedir que haga un esfuerzo de memoria y le voy a preguntar si usted recuerda el día 22 de enero de 2021 haber estado en un acto que se celebró en Zaragoza para la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española?

B: No sé. Ahora mismo no me acuerdo de eso. Si fue un acto político yo nunca voy a actos políticos. Pero si era un evento, yo voy a muchos eventos. No recuerdo ese acto ahora mismo. Puedo mirarlo en mi agenda. Me extraña mucho.

Peinado le reiteró la fecha y le pidió que lo comprobara en su agenda. "¿La tiene a mano?". Pero de nuevo Barrabés aludió a su estado de salud. "Es que no la puedo manejar".

Peinado volvió entonces a preguntarle por Pedro Sánchez y le pidió que precisara la fecha de sus encuentros. "Lo he estado mirando también y yo creo que fue en Benasque, un pueblo del Pirineo" en una "reunión" con empresarios en el año 2015 en la que dio una charla. "Ahí le saludé".

"¿Y desde entonces en cuántas ocasiones ha coincidido con él?", volvió a la carga Peinado. "Recuerdo un par de veces y luego en una charla una vez que me saludó. Y no sé si alguna más, pero no muchas más porque no he tenido una relación especial con él".

"¿Y con Begoña Gómez cuántas veces ha coincidido?". "Con ella sí. Con ella he coincidido varias veces, bastantes, no son dos o tres, son más, ocho o nueve, porque con el máster nos vimos bastante porque ella quería que le ayudara".

"Yo no sé nada de la cátedra"

Respecto a la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense, Barrabés afirmó que él había oído hablar del máster, no de la cátedra. "Yo no sé nada de la cátedra, no tengo nada que ver con eso".

"Yo colaboro con muchísimos másters y me llamó Begoña Gómez -recordó el testigo- y me dijo si le podía ayudar en un módulo del máster, desde la parte estratégica. Le pregunté cómo era el máster y me dijo que era de la Complutense. Me pareció que era una cosa seria cuando me explicó cómo funcionaba y así llegué yo allí. Así fue más o menos".

Barrabés explicó que dio "dos o tres clases" y precisó que cobró unos 200 o 300 euros por clase, "era algo así". Sus problemas de salud estuvieron muy presentes durante la comparecencia, que se prolongó durante algo más de 50 minutos. Al comenzar la declaración por videoconferencia, el juez le pidió que exhibiera su DNI para acreditar su identidad, pero cuando el entonces testigo lo mostró a cámara, Peinado le corrigió: "Si tapa usted con su dedo la fotografía no podemos comprobarlo".

Fue entonces cuando Barrabés se disculpó y aludió a su estado de salud: "Disculpe señoría, es que mis dedos no funcionan. A ver si pudo ahora, no puedo mover ni los dedos". Algo sobre lo que volvió minutos después al asegurar para justificar sus lagunas de memoria que llevaba "muchas medicinas encima".