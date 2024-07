Begoña Gómez reclama al juez que anule la "sorprendente" declaración de Pedro Sánchez: "Carece de fundamento"

La defensa de Begoña Gómez considera "sorprendente" la citación como testigo de Pedro Sánchez, una decisión judicial que en su opinión "carece de fundamento". Su abogado ha recurrido esa resolución por medio de la cual, asegura, "es obvio que lo que trata de investigar el instructor es una supuesta pretendida influencia de mi representada en el presidente del Gobierno y, si es así, es en atención al puesto que constitucionalmente ocupa como presidente del Gobierno".

Pero Antonio Camacho asegura que "no existe indicio alguno que justifique la línea de investigación, una vez más prospectiva, que se ha iniciado con esta citación", una decisión que entiende que "choca directamente" con el contenido de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"La esencia de lo que se pretende es investigar la posible influencia, no sobre cualquier persona, sino respecto del presidente del Gobierno", insiste, "y, por lo tanto, en el ejercicio del poder de dirección que la Constitución atribuye al mismo en nuestro país". Para el letrado, en lo que califica de "singular línea de investigación" impulsada por el juez Peinado "se cita al testigo no por ser el cónyuge de mi defendida sino porque dirige la acción del Gobierno".

"No existe el más mínimo indicio -hace hincapié- que justifique la citación efectuada, más allá de la voluntad libérrima del magistrado instructor de tomar la declaración que ha acordado". Y recuerda que la adopción de medidas de investigación "siempre requiere que exista un fundamento, que en este caso entendemos que no existe en absoluto y prueba de que no existe es que no se ha

exteriorizado en la providencia dictada".