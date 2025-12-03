Bildu no tiene memoria: vandalizan las placas de las víctimas en Durango con mensajes de "Gora ETA"

Ni una semana han durado sin ser vandalizadas las placas en memoria de nueve víctimas de ETA en la plaza de Durango. Con diversas pintadas con el mensaje de "Gora ETA", los monumentos afectados han sido el del teniente coronales farmacéutico, José Urquizu, teniente coronel farmacéutico concejal del PP de Durango, Jesús Mª Pedrosa, Policía Municipal de Durango, Pedro Ruíz, que fue asesinado mientras dirigía el tráfico de la ciudad y dejó viuda a su pareja y huérfanos a su hijo.

La iniciativa que fue promovida por el único edil del PP y Vicesecretario General País Vasco, Carlos García, que convenció al PNV para aprobar una iniciativa "fundamental" para que las futuras generaciones "conozcan lo que pasó en el País Vasco y jamás debió de haber pasado y jamás vuelva a repetirse", ha condenado el ataque. Para el representante popular los ataques a las placas son "despreciables" y no "quedarán impunes" ante la falta de respeto a las tres víctimas de ETA. García ha confirmado que se ha interpuesto una denuncia por delitos de odio y ha reclamado al Ayuntamiento que limpie el destrozo ocasionado. "Lo que no va a quedar limpio jamás es el alma sucia de quienes lo han perpetrado y de quienes les jalean", ha sentenciado.

"Hoy mas que nunca, todo nuestro aprecio y cariño de corazón a las familias de todas las víctimas del terrorismo, a las 9 asesinadas por ETA en Durango, que instalamos placas este pasado jueves y en especial hoy a quienes han sufrido este despreciable ataque", ha señalado en sus redes sociales.

Una técnica influenciada por la izquierda abertzale

Pese a los avances en la lucha por recuperar la memoria de las personas asesinadas por el terrorismo en los años más duros que obligaron a más de 180.000 personas a huir de su tierra, las pintadas siguen siendo habituales tanto contra las víctimas de ETA como contra la sede del PP. El pasado martes, varios miembros de las juventudes de Bildu, realizaron diversas pintadas junto con un cartel que reclama la independencia del País Vasco en la sede de los populares en Bilbao. Sin la reprimenda del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, los miembros de Ernai replicaron sus ataques contra el sistema democrático, después de que la semana pasada revindicaron los desprecios al Rey Felipe VI, con varias fotografías de Su Majestad con la cabeza del revés.

Pese a que la banda terrorista cesó su actividad armada hace varios años, los gestos con los miembros que se encuentran en las cárceles alejadas del País Vasco son una constante. Según Covite desde que la banda frenó su actividad, se han producido más de 2.400 actos de enaltecimiento del terrorismo.