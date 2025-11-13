Bolaños celebra la "victoria rotunda" de la amnistía en Europa y pide que se aplique a Puigdemont

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado este jueves que el Gobierno está “muy satisfecho” con las conclusiones del abogado del TJUE sobre la ley de amnistía. “Ya dijimos que la ley de amnistía es constitucional y conforme al derecho europeo y el tiempo no está dando la razón”, hay asegurado en los pasillos del Congreso.

Bolaños ha querido recalcar que el abogado “ha dicho que es conforme al derecho europeo, no afecta a intereses financieros de la Unión y la revisión del terrorismo es conforme al derecho europeo”. “Desmiente por completo esa falsedad de la autoamnistía”, ha rematado.

El ministro de Presidencia y Justicia espera que, aunque el informe no es vinculante, espera que ahora ratificado por el TJUE. Lo normal es que los magistrados, en un 80% de los casos, sentencien en línea con lo que dice el abogado.

“Este dictamen más es un un paso más en la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procés”, y ha pedido que se aplique “al resto”, en referencia a Carles Puigdemont.

También en los pasillos del Congreso se ha pronunciado la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, que ha afirmado que el dictamen del abogado “vuelve a ratificar que esta ley puede vulnerar el Estado de derecho”.

“No estamos ante un instrumento que buscara la convivencia sino la conveniencia. Siempre y desde el principio se articuló como un instrumento para lograr una investidura a cambio de una ley que permitiera dar impunidad”, ha rematado.