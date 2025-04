La "cacería" de EH Bildu contra policías y guardias civiles: ¿Cuántas veces han usado las pistolas táser y por qué?

El interés de EH Bildu por saber cuántas pistolas táser obran en poder de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuántas veces las han usado y por qué va más allá del mero conocimiento estadístico. De ahí su insistencia en recabar toda la información posible sobre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Información que no tiene reparos en facilitar el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aliado político de la formación que lidera Arnaldo Otegi.

Así, el pasado 17 de febrero, el Gobierno accedía a las exigencias de EH Bildu y le proporcionaba el número de agentes que han sido "denunciados, sancionados, imputados y condenados en los últimos diez años". Y si bien esta formación pedía "especificar el cuerpo policial y unidad, razón o delito, comunidad autónoma, provincia y año", el Ministerio del Interior, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska, se limitaba a facilitar los datos de los que dice disponer y que distan mucho de los requeridos.

Apenas tres días después, el diputado abertzale Jon Iñarritu registraba una nueva pregunta escrita en el Congreso de los Diputados y en una vuelta de tuerca volvía a cuestionar la labor de los agentes. En esta ocasión, solicitaba a los de Sánchez información sobre el número de dispositivos eléctricos o pistolas táser con los que cuentan en la actualidad tanto policías nacionales como guardias civiles. También insistía en conocer cuáles son las previsiones para entregas futuras a ambos cuerpos.

Sin embargo, el parlamentario mostraba especial interés en saber "en cuántas ocasiones han hecho uso de las pistolas táser los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil". En este sentido, solicitaba que se especificara por "año, mes, provincia, cuerpo policial y motivo". Pues bien, las respuesta del Ejecutivo ya ha llegado y no ha sido del agrado de EH Bildu.

¿Los motivos? Delitos contra el orden público y viogén

Según consta en la respuesta parlamentaria del Gobierno, entre enero y febrero de 2025 han sido 22 las ocasiones en las que los agentes han utilizado un dispositivo eléctrico o pistola táser. En concreto, 18 veces en el caso de la Policía Nacional y cuatro en el de la Guardia Civil. Entre los motivos esgrimidos se encuentran: contra el orden público (11 ocasiones); viogén (4); atentado contra un agente de la autoridad (2); lesiones (1); homicidio (1); contra el patrimonio (1); amenazas leves en el ámbito familiar (1); y sin ámbito definido (1).

En ese documento, el Gobierno deja constancia de que "desde la entrada en vigor de la Instrucción 2/2025, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre organización y funcionamiento de la IPSS, aprobada con fecha 20 de enero de 2025, las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil deben remitir a la misma la información relativa a la realización de disparos con este tipo de dispositivos electrónicos de control". Sin embargo, no ofrece ni un solo dato sobre el número de dispositivos en uso ni sobre las previsiones de entrega de nuevas pistolas táser.

Sobra decir que esta respuesta no ha satisfecho las ansias de conocimiento de la formación de Otegi, por lo que el pasado 2 de abril volvió a la carga y focalizó más sus preguntas. "En relación al uso de los dispositivos eléctricos o pistolas táser del que están dotados los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, el Gobierno ha facilitado datos de enero y febrero de 2025 ateniéndose a la instrucción 2/2025. Teniendo en cuenta que ya en el pasado se me aportaron datos porque también se registraban, reformulo las preguntas solicitando los datos exactos por años y meses en los últimos 5 años".

Las verdaderas intenciones de EH Bildu

Y llegados a este punto merece la pena preguntarse cuáles son las verdaderas intenciones de EH Bildu con estas cuestiones. Para ello, hay que remontarse al año 2022, ya que no es la primera vez que los socios de Sánchez inciden en este tema. En diciembre del citado año, la formación abertzale registró las mismas preguntas planteada ahora en la Cámara Baja pero con una diferencia de calado. En aquella ocasión, los de EH Bildu querían conocer de fuentes oficiales no sólo el número de veces que los policías nacionales y los guardias civiles habían usado una pistola táser, sino si "tuvieron que intervenir los servicios sanitarios a las personas a las que se aplicaron las descargas, en qué casos y por qué motivos".

No obstante, estas preguntas llegan en un momento en el que, precisamente, los agentes denuncian la falta de estos dispositivos. En la actualidad la Policía Nacional cuenta con 1.600 inmovilizadores eléctricos, una cifra irrisoria, según los sindicatos, si tenemos en cuenta que hay 72.000 policías en el Cuerpo. Desde la Dirección General de la Policía (DGP) anunciaron la compra de otras 3.500 pistolas táser, por 13,6 millones de euros, cantidad que sigue siendo insuficiente y que además no será de entrega inmediata. La compra es en cuatro años (2024-2028), por lo que los agentes recibirán 700 cada año. No obstante, el director general de la Policía, Francisco Pardo, manifestó en el Congreso que su objetivo para finales de 2028 es que todos los coches patrulla cuenten con una de estas pistolas.

Sin embargo, las cifras en la Guardia Civil son todavía más bajas. Si bien a finales del año pasado el Ministerio del Interior licitaba un contrato de 4,5 millones de euros para la compra de 800 pistolas táser, la cifra sigue siendo insuficiente. Durante 2024 apenas se habían distribuido 240 unidades, lo que significa que la gran mayoría de los agentes sigue sin acceso a estos inmovilizadores eléctricos.