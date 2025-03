El PNV y EH Bildu dan la espalda a la Ertzaintza: "Dejan vía libre a quienes pasean con cuchillos por la calle"

Rechazada. A excepción del PP y Vox, el resto del arco parlamentario vasco daba al traste con una Proposición No de Ley de los populares para "modificar urgentemente la legislación" para dotar a la Ertzaintza de herramientas legales más eficaces para detener a quienes porten y exhiban armas blancas en la vía pública. Tanto el PNV, como EH Bildu y el PSE votaban en contra, dando la espalda a los policías vascos, pese a que en reiteradas ocasiones han advertido del "incremento de sucesos violentos protagonizados por individuos armados con cuchillos y otras armas blancas".

"Lamentamos profundamente la actitud de los grupos parlamentarios que han votado en contra de esta iniciativa", subrayan desde el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SI.P.E.), no sin antes explicar que estamos ante un problema que va en aumento en Euskadi y que supone una grave amenaza para la seguridad ciudadana. "Es un riesgo inasumible para los agentes de la Ertzaintza, que día tras día se enfrentan a estas situaciones con herramientas claramente insuficientes", denuncian.

Desde este sindicato exigen una respuesta contundente y efectiva a las instituciones vascas para frenar la escalada de violencia. "Las agresiones con armas blancas van en aumento y, mientras los ciudadanos y los ertzainas arriesgan su vida, la mayoría del Parlamento Vasco ha decidido mirar hacia otro lado", critican. Y en este punto, señalan que la "inacción política" provoca que ciudadanos y policías sean vulnerables a los agresores, cuyos actos quedan impunes en muchas ocasiones ante la falta de un marco normativo.

"Portan cuchillos con total impunidad"

"¿Cuántas tragedias más hacen falta? Parece que algunos grupos políticos no reaccionarán hasta que haya que lamentar una desgracia mayor. Mientras tanto, en las calles sigue habiendo individuos que portan cuchillos con total impunidad", matizan. Porque insisten en que la ley actual les "ata las manos y protege más a los agresores que a los ciudadanos". Por ello, consideran que es urgente que el Parlamento vasco "rectifique" y adopte medidas que permitan a los agentes actuar con mayor eficacia ante quienes portan y exhiben armas blancas en la vía pública.

Y en este punto, reiteran que "la seguridad no puede estar supeditada a intereses políticos ni a estrategias partidistas. Esto no va de ideologías ni de estrategias políticas, sino de proteger a la sociedad", por lo que denuncian esta "gravísima" irresponsabilidad. "No podemos permitir que Euskadi se convierta en un territorio donde cualquiera pueda pasearse con un cuchillo sin consecuencias. Los agentes de la Ertzaintza están en primera línea y necesitan respaldo, no obstáculos políticos", concluyen.

Escrache en la universidad vasca

Este miércoles, el Sindicato Profesional de la Ertzaintza denunció también la decisión de la Universidad del País Vasco, al impedir la intervención policial en un escrache llevado a cabo por un grupo radical de 40 personas, pertenecientes a la organización GKS. Asimismo, mostró su "más profunda indignación" y acusó al rectorado de la universidad de "claudicar ante la presión de los violentos", permitiendo que la protesta derivara en la cancelación del evento, algo que han calificado de antidemocrático.

Es más, según señalaron desde el sindicato, la universidad no sólo no solicitó la intervención policial, sino que bloqueó cualquier intento de actuación de la Ertzaintza, dejando "a la comunidad universitaria a merced de los radicales".

Los manifestantes corearon consignas como 'Polizia hezkuntzatik kampora' (La policía fuera de la educación), lo que, a juicio del sindicato, refleja un "odio sistemático" hacia los ertzainas y un intento de "excluir a las Fuerzas de Seguridad de cualquier ámbito público". Por ello, desde SI.P.E. señalaron que es inaceptable que, bajo la bandera de la libertad de pensamiento, se imponga el silencio y la intimidación a quienes tienen opiniones diferentes.