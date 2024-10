Canarias registra el doble de llegadas y en Italia se reducen a la mitad en los primeros meses de 2024

La crisis migratoria está copando el debate nacional y también el europeo, sin embargo, el ritmo de llegadas es desigual según la ruta que se analice. Mientras que algunas rutas como la italiana registran importantes descensos, otras, como la Canaria, continúan batiendo récords. Los datos, publicados esta semana por Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) Frontex, señalan que en los nueve primeros meses de 2024 el número de entradas irregulares en el conjunto de la Unión Europea ha descendido un 42%, situándose en 166.000. El descenso más relevante se detecta en las rutas de los Balcanes Occidentales, con un 79%, y en Mediterráneo Central (Italia), un 64%. Sin embargo, se han incrementado las entradas por la frontera oriental, un 192%, y por África Occidental (Canarias), un 100%, superando los 30.600.

Se trata de un esquema que lleva repitiéndose durante todo el año. No en vano, según los expertos, cuando una ruta migratoria se cierra, otra se abre. Los nuevos sistemas de control implantados en las fronteras terrestrmismaes, la saturación de algunos puntos tradicionales de salida clandestina de inmigrantes o el cierre de otras rutas, como la Mediterránea, favorecen que las «Islas Afortunadas» estén recibiendo, sin contar con los medios suficientes, toda la inmigración que deja de llegar por el Estrecho de Gibraltar, por Italia o por Grecia. No obstante, muchos no llegan a su destino final porque son devueltos a sus países o porque mueren en su intento de llegar al continente europeo.

Total de llegadas irregulares a Europa Tania Nieto LA RAZÓN

La pregunta que todos nos hacemos es la , ¿cómo ha sido capaz Italia de neutralizar las llegadas? La respuesta es clara: la mano dura del gobierno de Giorgia Meloni contra la inmigración. Su decisión más controvertida es la de pagar a un tercer país, en este caso Albania, para que se haga cargo de la custodia de los inmigrantes mientras se estudia su petición de asilo, un trámite que suele prolongarse durante meses. Se trata de un esquema al que en estos momentos están mirando varios países de la Unión Europea, dada la saturación de los centros de acogida tras años sucesivos de llegadas irregulares, y que divide a los socios comunitarios. España, de hecho, abandera entre los socios el rechazo al plan Meloni, abrazado por Von der Leyen, de enviar a inmigrantes irregulares fuera de la Unión Europea. No obstante, este rechazo frontal de Sánchez en contra de este plan llama la atención dada algunas de las soluciones que el Ejecutivo plantea para dar una respuesta a la crisis migratoria que atraviesan las Islas Canarias.

Llama la atención que se oponga, especialmente, después de que esta semana se conociese el plan del gobierno central de poner en marcha un campo de acogida en el aeropuerto de Ciudad Real. Más allá de la polémica relacionada con el secretismo y ausencia de información al gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, esta opción plantea importantes dudas respecto al respeto a los derechos humanos de los migrantes. La opción que está sobre la mesa sopesa la construcción de barracones en un espacio aislado donde los migrantes estarían en un régimen de semi encarcelamiento. Si bien es cierto que, a diferencia de la opción de la italiana Meloni, este emplazamiento estaría ubicado en territorio europeo y contaría, por lo tanto, con mayor garantías.También en el punto de mira de la respuesta española a la migración están la valla en Ceuta y Melilla que separa Europa de África. A pesar de que ya no existen ni cuchillas ni elementos cortantes, estos elementos disuasorios no evitan que los migrantes se encaramen durante horas para intentar cruzar poniendo su vida en peligro.

De hecho, la respuesta a la crisis migratoria del gobierno español es la diana de la crítica del Ejecutivo italiano. Matteo Piantedosi, el ministro del Interior de Italia cuyo apellido da nombre a una ley –decreto Piantedosi– diseñada para obstaculizar las actividades de búsqueda y rescate de las ONGs en el mar, cargó contra el presidente por criticar la política migratoria del Ejecutivo de Giorgia Meloni y rechazar los centros de deportación de inmigrantes fuera de la Unión Europea. Al ministro italiano le parecen «singulares» las críticas de España que, según dijo, «en ocasiones ha disparado contra los inmigrantes que intentaban cruzar la frontera desde Marruecos hacia España». Así las cosas, la crisis migratoria ya no solo no convence a la oposición sino que su respuesta ya traspasa fronteras.