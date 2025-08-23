La Armada marroquí negocia con Israel la compra de nuevos misiles para sus fragatas y patrullas

Las fragatas de la Real Armada marroquí de la clase Floréal “Mohammed V” y “Hassan II”, actualmente equipadas con misiles antibuque Exocet y sistemas Mistral, podrían recibir misiles Spike NLOS de Rafael. Con un alcance de 32 km, ofrecen una capacidad de ataque de precisión contra objetivos marítimos y terrestres y amplian así el espectro operativo de la Armada, según medios del país vecino.

Se espera, asuimismo, que los buques de patrullaje oceánico Avante 1800, construidos por la española Navantia y ya equipados con radares 3D, sistemas de guerra electrónica y un casco furtivo, integren el sistema Barak 8. Desarrollado por Israel Aerospace Industries, este misil multifunción proporciona una defensa aérea avanzada contra aeronaves, drones y misiles.

La adquisición de estos sistemas --agregan los mismos medios-- marca una nueva etapa en la cooperación estratégica entre Rabat y Tel Aviv. Desde los Acuerdos de Abraham (2020) y la firma de un pacto de defensa en 2021, Marruecos ha incrementado sus compras de equipos israelíes. Los misiles Spike LR II y NLOS ya se entregaron en junio. La posible extensión de estos sistemas a las fragatas Floréal confirmaría el deseo de Rabat de adaptar su flota a las amenazas emergentes en el Mediterráneo y el norte de África.