Cargan contra el Consejo de la Policía de Marlaska por "vulnerar el derecho a la libertad sindical"

Ni equiparación salarial, ni jubilación anticipada, ni reconocimiento como profesionales de riesgo... ninguna de las reivindicaciones de policías nacionales y guardias civiles parece tener cabida en los planes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Una dejadez y una desidia que ha provocado que varios sindicatos, entre ellos Equiparación Ya (EYA), hayan declarado el conflicto colectivo permanente y hayan dejado de asistir a las reuniones de un Consejo de Policía, marcado por la polémica.

El desencadenante de esta decisión llegó en enero del año pasado, después de que Marlaska les ocultara que había recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional, que le obligaba a renegociar la equiparación salarial. Un hecho que les llevó a "desconfiar" de las promesas del titular de Interior. Por este motivo, "en señal de protesta", dejaron de asistir a esas reuniones y tomaron la iniciativa en el Congreso de los Diputados, donde registraron una propuesta para igualar las pensiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de Policías autonómicas y locales, que ya han sido reconocidas como profesión de riesgo. Una vía rápida que se traduce en la denominada "ayuda a la jubilación".

En este punto, hartos del ninguneo del Ejecutivo, el sindicato EYA ha vuelto a la carga y ha presentado un recurso de reposición para "impugnar" tres reuniones del Consejo de Policía, al entender que se ha "vulnerado el derecho a la libertad sindical". Y es que, tal y como denuncia su presidente, Natan Espinosa, en el seno de esas reuniones no hay "equidad sindical". En concreto, hace referencia a la del pasado 12 de diciembre y sus acuerdos, así como la revisión de las celebradas el 24 de junio y el 31 de octubre de 2024.

Sin representantes de la Escala Básica

Según consta en el recurso de reposición presentado por el sindicato, en estas reuniones no existió el "quórum mínimo exigido", por lo que "la Comisión no puede adoptar acuerdos válidos sin la presencia de la mayoría absoluta de los consejeros en primera convocatoria y cinco representantes de los funcionarios en segunda convocatoria". El acta de la reunión impugnada demuestra que tan solo asistieron nueve representantes de la Administración y dos de los funcionarios, por tanto no sólo se incumplió el requisito del quórum sino también el una "composición paritaria" y "equilibrada" para tomar decisiones.

Y en esta línea, el escrito deja entrever también que en esas reuniones no estaban representadas todas las Escalas de la Policía. De hecho, en el listado de asistentes, los únicos vocales en representación de los funcionarios pertenecía a la Escala Superior y la Ejecutiva. No había representante alguno de la Escala Básica y la de Subinspección. "Esto infringe el principio de representación proporcional y democrática, dado que la Escala Básica representa a la mayoría de los efectivos policiales", denuncia Espinosa.

Finalmente, advierten en su recurso que entre los asistentes había una persona que no estaba designada como miembro titular ni suplente del Consejo de Policía. "La inclusión de una persona sin designación formal, afecta a la validez de las deliberaciones, al permitir que una persona sin legitimación ejerza funciones dentro del órgano. Esto puede conllevar la nulidad de todos los acuerdos adoptados en la sesión impugnada", denuncia el presidente de EYA.